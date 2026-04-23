Evropska komisija razmatra uvođenje novog, jeftinijeg goriva – E20, koje sadrži 20 odsto bioetanola.

Međutim, da bi se ovo gorivo počelo da se koristi širom Evrope, potrebno je promeniti postojeća pravila o kvalitetu goriva u EU.

Prema informacijama nemačkog lista Bild, predsednica Komisije Ursula fon der Lajen pisala je o ovoj temi evropskim parlamentarcima Peteru Lizeu, Jensu Gizekeu i Norbertu Linsu, koji se već dugo zalažu za uvođenje E20.

U pismu se navodi:

- Trenutno je maksimalni sadržaj etanola u benzinu 10 procenata (E10). Komisija prepoznaje važnu ulogu viših biogoriva u smanjenju emisija iz postojećih vozila. Kao deo pregleda pravila, razmotrićemo i uvođenje E20, uzimajući u obzir moguće probleme kompatibilnosti motora, ali i potrebu za podsticanjem ulaganja u napredna biogoriva.

Biogoriva kao brzo rešenje

Za razliku od nekih drugih klimatskih mera, E20 bi se mogao uvesti relativno brzo i bez velikih infrastrukturnih ulaganja.

- Biogoriva su najbrži način za smanjenje cena goriva. To se može postići odmah i bez dodatnih ulaganja. Ovo je konkretna klimatska mera koja direktno utiče na milione Evropljana - rekao je Lize.

Jens Gizeke deli slične stavove.

- Održiva biogoriva su ključna za brzu i društveno prihvatljivu dekarbonizaciju transporta. E20 je rešenje koje već danas funkcioniše, a proizvođači poput BMW-a, Folksvagena i Mercedesa su ga već odobrili za novije motore - kaže Gizeke.

Norbert Lins naglašava i širi efekat.

„Domaća proizvodnja bioetanola jača ruralna područja i povećava energetsku bezbednost Evrope“, kaže Lins.

Alternativa dizelu je takođe u igri

Debata o biogorivima nije samo o benzinu. Sve više se govori o alternativama dizelu, među kojima se ističe ulje uljane repice.

Stručnjaci ističu da je ovo gorivo po kvalitetu veoma blizu dizelu. Iako ima nešto nižu energetsku vrednost po litru, zbog veće gustine je gotovo jednaka. Pored toga, po pravilu, dizel motori mogu da rade i na biljna ulja.