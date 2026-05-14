U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče u Barajevu, život je izgubio motociklista N. M. (37).

Uprkos naporima lekara, muškarac je od zadobijenih povreda preminuo u bolnici, saznaje "Telegraf.rs".

Prema nezvaničnim informacijama, do nesreće je došlo kada je vozač automobila marke "opel" započeo skretanje ulevo na parking prostor. U tom trenutku, u zadnju levu stranu automobila, prednjim desnim delom udario je motocikl koji se kretao u istom smeru.

Kako saznajemo, motociklista je u trenutku sudara vršio radnju preticanja preko pune linije.

Vozač automobila nije bio pod dejstvom alkohola.

Uviđajem je utvrđeno nekoliko ključnih detalja koji su prethodili ovoj tragediji:

Stradali N. M. nije imao položen vozački ispit za upravljanje motociklom.

Motociklista je u trenutku nesreće nosio zaštitnu kacigu, ali jačina udara je, nažalost, bila kobna.

Naložena obdukcija.

Nakon sudara, povređeni muškarac je hitno transportovan u bolnicu, gde je ubrzo podlegao povredama. Nadležno tužilaštvo naložilo je da se telo nastradalog N. M. pošalje na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

Policija nastavlja rad na rasvetljavanju svih okolnosti koje su dovele do ove teške nesreće.

