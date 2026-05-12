Dva velika proizvođača automobilskih guma, Gudjir i Mišlen, pokrenula su opoziv pojedinih modela zbog mogućih bezbednosnih problema koji bi u određenim situacijama mogli da dovedu do gubitka kontrole nad vozilom.

Gudijer povlači više modela brzinskih guma iz serije Eagle F1 Supersport nakon što je utvrđeno da pri velikim brzinama može doći do deformacije ili odvajanja delova gazećeg sloja, što predstavlja ozbiljan rizik za vozače.

Opoziv obuhvata nekoliko dimenzija guma proizvedenih tokom 2024. i 2025. godine, a modeli mogu da se prepoznaju prema DOT odnosno TIN oznakama na bočnoj strani gume.

Među modelima koji su obuhvaćeni opozivom nalaze se:

295/30ZR22 103Y Eagle F1 Supersport, proizvedene u 12. nedelji 2024.

315/30ZR22 107Y Eagle F1 Supersport, proizvedene u 12. nedelji 2024.

255/35ZR20 (97Y) Goodyear Eagle F1 Supersport, proizvedene tokom 2024. i 2025.

305/30ZR21 (104Y) Goodyear Eagle F1 Supersport XL, proizvedene tokom 2024. i 2025.

Proverite oznake na gumama

Vozačima se savetuje da što pre provere oznake na svojim gumama i kontaktiraju distributera ili ovlašćeni servis. Goodyear je saopštio da će sve sporne gume biti zamenjene bez dodatnih troškova.

Istovremeno, opoziv je pokrenuo i Mišelin. Problem se odnosi na model Michelin Primacy 5 Energy u dimenziji 205/60R16 92H.

Prema informacijama proizvođača, kod pojedinih guma postoji mogućnost postepenog gubitka pritiska vazduha. Mišelin navodi da su pogođene ukupno 253 gume proizvedene tokom treće i četvrte nedelje 2026. godine, a serije se mogu prepoznati prema DOT oznakama 0326 i 0426 na bočnoj strani gume.

Kompanija je saopštila da su distributeri već obavešteni i da će kupcima biti obezbeđene zamenske gume.

Stručnjaci upozoravaju da vozači ne bi trebalo da ignorišu ovakva upozorenja jer problemi sa gumama, posebno pri velikim brzinama ili na mokrom kolovozu, mogu ozbiljno da ugroze bezbednost u saobraćaju.