Britanska policija kaznila je vozača, pošto je snimljen kako vozi automobil na čijem je krovu bio nesigurno postavljen i neprikačen - fudbalski gol.

Policija Hertfordšira, severno od Londona, objavila je snimak incidenta na društvenim mrežama, uz ocenu da je vozač napravio "autogol", jer je opasno prevozio gol konstrukciju koja nije bila obezbeđena.

Na snimku se vidi kako vozilo izlazi iz raskrsnice sa golom na krovu, nakon čega se ubrzo zaustavlja po dolasku policije.



Prema navodima policije, konstrukcija je bila očigledno nestabilna i mogla je da padne na kolovoz. U saopštenju policije navodi se da je u Velikoj Britaniji vožnja sa nesigurnim teretom protivzakonita i klasifikuje se kao opasna, a u težim slučajevima može dovesti i do zatvorske kazne.

Ovaj incident se dogodio u Boremvudu, a vozač je morao da se pojavi na sudu, gde mu je izrečena kazna.

Prema zvaničnim podacima on je kažnjen sa tri kaznena poena, novčanom kaznom od 120 funti (oko 145 evra) i dodatnom naknadom u iznosu od 48 funti (oko 55 evra). Zbog svoje ideje da može da prevozi gol platio je ukupnu kaznu od 200 evra, piše skynews.