Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da planira privremeno ukidanje saveznog poreza na gorivo, usled naglog rasta cena energenata izazvanog ratom sa Iranom i blokadom Ormuskog moreuza.

"Mislim da je to odlična ideja. Da, ukinućemo porez na gorivo na određeni vremenski period, a kada cene goriva padnu, postepeno ćemo ga vratiti", rekao je Tramp u intervjuu za CBS Njuz.

Cene goriva u SAD porasle su za više od 50 odsto od početka rata sa Iranom 28. februara, dostigavši u nedelju više od 4,52 dolara po galonu, prema podacima Američke automobilske asocijacije (AAA).

Za ukidanje saveznog poreza, koji iznosi 18,4 centa po galonu benzina i 24,4 centa po galonu dizela, neophodna je odluka Kongresa SAD, a obustava njegove naplate koštala bi saveznu vladu oko pola milijarde dolara nedeljno.

Prihodi od poreza na gorivo koriste se za finansiranje Fonda za autoputeve, izgradnju i obnovu saobraćajne infrastrukture, kao i drugih transportnih projekata.

Tramp je u intervjuu odbacio mogućnost državne pomoći američkim avio-kompanijama, koje se suočavaju sa više nego udvostručenim cenama avionskog goriva od početka sukoba sa Iranom.

"Takav predlog zapravo nije ni predstavljen. Avio-kompanije posluju sasvim solidno", rekao je Tramp.

Američki predsednik rekao je i da je gledao intervju izraelskog premijera Benjamina Netanjahua za CBS, ocenivši intervju kao "prilično dobar", ali se nije složio sa Netanjahuovom tvrdnjom da "niko nije mogao savršeno da predvidi" da će Iran blokirati Ormuski moreuz.

"Ja jesam. Znao sam da će ga zatvoriti. To je jedino oružje koje imaju. Više i nije neko veliko oružje, ali to im je jedino preostalo", rekao je Tramp.

On je dodao da bi SAD već otvorile prolaz kroz moreuz u okviru operacije "Sloboda", ali da je od toga odustao na zahtev pojedinih država.

Na pitanje da li planira obnovu operacije za bezbedan prolaz brodova kroz moreuz, Tramp je odgovorio da još nije doneo odluku.

Govoreći o najnovijem iranskom mirovnom predlogu, Tramp je ponovio da je on "potpuno neprihvatljiv".

"To je bio loš predlog, zapravo glup predlog, sastavljen od ljudi koji uopšte ne shvataju u kakvoj se opasnosti nalaze. Veoma glup predlog. Loše napisan i loše predstavljen", naveo je Tramp.

Na pitanje da li je Iran ponudio bilo kakve ustupke u vezi sa nuklearnim programom, Tramp je odgovorio potvrdno, ali je dodao da to "nije ni približno dovoljno".