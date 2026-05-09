Pogled kroz staklo na ključ koji stoji na sedištu ili u držaču za čaše često znači samo jedno - stres, čekanje i dodatni trošak.

Ipak, društvenim mrežama i forumima već godinama kruži trik koji, prema tvrdnjama mnogih vozača, može da otključa automobil pomoću običnog mobilnog telefona.

Kako navodno funkcioniše trik sa telefonom

Za ovaj metod potrebno je da imate daljinski ključ za automobil i rezervni ključ kod kuće.

Postupak izgleda ovako:

Pozovete osobu koja ima rezervni ključ

Ona prinese ključ mikrofonu telefona

Vi svoj telefon držite blizu vrata automobila

Osoba pritisne dugme za otključavanje na ključu

Prema tvrdnjama koje kruže internetom, signal sa daljinskog ključa prenosi se preko telefonskog poziva i automobil potom prepoznaje komandu za otključavanje.

Mnogi tvrde da trik radi na pojedinim modelima automobila sa klasičnim daljinskim upravljačem.

Stručnjaci ipak upozoravaju: Evo kada ovaj trik ne funkcioniše

Iako je priča postala viralna i godinama se deli internetom, brojni stručnjaci za auto-elektroniku tvrde da mobilni telefoni ne mogu da prenesu radio-signal koji koriste ključevi za automobile.

Daljinski ključevi rade pomoću radio-frekvencija koje telefonski poziv ne može verno da reprodukuje, pa većina modernih vozila neće reagovati na ovaj metod.

Drugim rečima - ako vam trik uspe, verovatno je u pitanju specifičan model vozila ili slučajnost.

Šta uraditi kada zaključate ključ u automobilu

Ako ostanete zaključani napolju, stručnjaci preporučuju sigurnije opcije:

Pozovite nekoga da donese rezervni ključ

Kontaktirajte pomoć na putu

Pozovite bravara za automobile

Ako je u vozilu dete ili životinja, odmah pozovite hitne službe

Kako da vam se ovo više nikada ne dogodi

Najčešće se dešava da vozači ostave ključ u automobilu dok istovaraju stvari, sipaju gorivo ili žure sa decom.

Zato se savetuje da ključ uvek držite u istom džepu ili torbi i da nikada ne ostavljate daljinski na sedištu, instrument tabli ili u držaču za čaše.