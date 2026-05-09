Iako mnogi pokušavaju da uštede tokom vožnje, stručnjaci upozoravaju da pogrešne metode mogu napraviti ozbiljne probleme na motoru i menjaču, što na kraju može koštati mnogo više od same uštede goriva.

Dobra vest je da pravilna tehnika vožnje zaista može značajno smanjiti potrošnju — ali samo ako se primenjuje na pravi način.

Niži obrtaji znače manju potrošnju goriva

Kod automobila sa manuelnim menjačem način menjanja brzina ima veliki uticaj na potrošnju.

Osnovno pravilo ekonomične vožnje jeste:

niži obrtaji motora = manja potrošnja goriva

Na primer, pri istoj brzini razlika između vožnje na 4.000 i 2.000 obrtaja može značiti i duplo veću potrošnju.

Zato stručnjaci savetuju da se brzine menjaju pravovremeno i da se izbegava nepotrebna vožnja u visokim obrtajima.

Ni preniski obrtaji nisu dobri za motor

Ipak, mnogi vozači prave grešku pokušavajući da voze na preniskim obrtajima kako bi dodatno uštedeli gorivo.

Ako prerano ubacite u višu brzinu i motor počne da vibrira, to je znak da je vozilo preopterećeno.

Takva vožnja može ubrzati habanje:

motora

menjača

kvačila

pogonskog sklopa

Kod većine automobila optimalan rad motora je između 1.500 i 2.500 obrtaja u minuti.

Kako pravilno ubrzavati da biste trošili manje goriva

Stručnjaci savetuju umereno ubrzavanje bez naglog pritiskanja gasa.

Idealno je koristiti oko 60 do 70 odsto snage motora.

Presporo ubrzavanje takođe nije dobro jer produžava vreme rada u višim obrtajima, dok naglo dodavanje gasa nepotrebno opterećuje motor i povećava potrošnju.

Kočenje motorom može smanjiti potrošnju skoro na nulu

Jedan od najefikasnijih trikova za štednju goriva jeste pravilno kočenje motorom.

Kada pustite gas dok je automobil u brzini:

dovod goriva se u većini vozila prekida

trenutna potrošnja praktično pada na nulu

Sa druge strane, ako vozite u leru prema semaforu, motor nastavlja da troši gorivo čak i kada ne ubrzavate.

Najveće greške u gradskoj vožnji

Česta ubrzavanja i nagla kočenja najveći su neprijatelji male potrošnje.

Stručnjaci preporučuju:

ravnomernu vožnju

ranije puštanje gasa pred semafor

blago kočenje

održavanje konstantne brzine

Svako nepotrebno kočenje znači gubitak energije, a novo ubrzavanje dodatnu potrošnju goriva.

Dodatna težina povećava potrošnju

Mnogi zaboravljaju da i težina automobila utiče na potrošnju.

Prema procenama stručnjaka, dodatnih 50 kilograma može povećati potrošnju za 0,2 do 0,4 litra na 100 kilometara.

Zbog toga se preporučuje:

uklanjanje nepotrebnih stvari iz gepeka

skidanje neiskorišćenih krovnih nosača

smanjenje dodatnog opterećenja vozila

Male promene u načinu vožnje često mogu napraviti veću razliku nego što većina vozača očekuje.