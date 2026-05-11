Modi je rekao da bi građani i kompanije trebalo da daju prednost povratku rada od kuće i onlajn sastancima, koji su bili široko primenjivani tokom vrhunca pandemije kovida 19, navodeći da bi to koristilo zemlji, prenosi Rojters.

On je istakao da visoke svetske cene goriva znače da Indija mora da štedi devizne rezerve smanjenjem potrošnje benzina i dizela.

Cene goriva naglo su porasle nakon poremećaja i blokade plovidbe kroz Ormuski moreuz, jednu od najvažnijih svetskih ruta za transport nafte i gasa.