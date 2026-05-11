Nijedan od 13 policijskih službenika optuženih u slučaju požara u diskoteci "Puls" u mestu Kočani u Severnj Makedoniji, u kojem je poginulo više od 60 osoba, nije danas priznao krivicu na početku suđenja pred Osnovnim krivičnim sudom u Skoplju.

Nakon izjašnjavanja optuženih o krivici, sudski postupak se nastavlja izvođenjem dokaza koje su predložili tužilaštvo i odbrana.

Jedan od najtežih slučajeva koji je potresao javnost u Severnoj Makedoniji izaziva veliko interesovanje, a suđenje prate i porodice stradalih, koje očekuju da postupak utvrdi eventualnu institucionalnu odgovornost za požar u Kočanima, prenosi makedonski portal TRN.