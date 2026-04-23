Iako većina vozača veruje da su dovoljno oprezni za volanom, sve više istraživanja pokazuje drugačiju sliku. Distrakcije tokom vožnje postale su gotovo svakodnevna pojava, a mnoge radnje koje ljudi obavljaju „usput“ zapravo značajno povećavaju rizik od saobraćajnih nezgoda.

Posebno zabrinjava činjenica da vozači, uprkos tome što priznaju ovakve navike, i dalje sebe procenjuju kao pažljivije od proseka. Ovaj raskorak između percepcije i realnosti ukazuje na to koliko lako potcenjujemo sopstveno ponašanje u saobraćaju.

Navike koje deluju bezazleno, ali nisu

Veliki broj vozača tokom vožnje obavlja više radnji istovremeno, verujući da time ne ugrožava bezbednost. Najčešće su to konzumiranje hrane i pića, podešavanje navigacije, menjanje muzike ili traženje predmeta po automobilu.

Problem je u tome što svaka od ovih radnji, čak i ako traje samo nekoliko sekundi, skreće pažnju sa puta. Pri brzini od 50 km/h, automobil za samo dve sekunde može preći više od 25 metara — što je dovoljno da se propusti ključna reakcija.

Mobilni telefon kao najveći rizik

Korišćenje mobilnog telefona i dalje predstavlja jednu od najopasnijih distrakcija u vožnji. Čitanje poruka, proveravanje notifikacija ili čak kratko odgovaranje može imati ozbiljne posledice.

Čak ni „hands-free“ opcije nisu potpuno bezbedne. Iako ruke ostaju na volanu, pažnja vozača se deli između razgovora i saobraćaja, što usporava reakcije i smanjuje sposobnost procene situacije.

Psihologija greške: „Meni se to neće desiti“

Jedan od ključnih razloga za ovakvo ponašanje jeste uverenje da vozač ima kontrolu nad situacijom. Mnogi smatraju da su dovoljno iskusni da istovremeno voze i obavljaju druge radnje.

Međutim, mozak ne može u potpunosti da se fokusira na više kompleksnih zadataka istovremeno. Umesto multitaskinga, dolazi do brzog prebacivanja pažnje, što povećava mogućnost greške.

Male distrakcije, velike posledice

Najveći problem nisu samo očigledno rizična ponašanja, već upravo ona koja se doživljavaju kao bezazlena. Kratak pogled u telefon, gutljaj kafe ili sekunda nepažnje mogu biti dovoljni da se izgubi kontrola nad situacijom.

U saobraćaju često nema prostora za grešku — reakcije moraju biti trenutne, a svako kašnjenje može imati ozbiljne posledice.

Bezbedna vožnja ne zavisi samo od tehničkih sposobnosti, već i od discipline i svesti o sopstvenim navikama. Ono što deluje kao sitnica može napraviti veliku razliku.

Zato je važno da vožnju shvatimo kao aktivnost koja zahteva punu pažnju — bez izuzetaka.