Čitaoci automobilskog magazina Auto Express, njih oko 6.000, učestvovali su u izboru "najkul" automobila svih vremena. Rezultat je iznenadio mnoge jer na vrhu liste nije završio nijedan moderni superautomobil, već legendarni francuski model — Sitroën DS.

Ovaj automobil se godinama smatra dizajnerskom i inženjerskom ikonom. Kako je u tekstu objasnio Sem Nejlor, DS možda nije najbrži ni najekskluzivniji automobil, ali se izdvaja stilom, inovacijama i prepoznatljivim izgledom. Njegovo ime je i igra reči sa francuskom rečju déesse, što znači „boginja“.

DS se često opisuje kao automobil koji se savršeno uklapa u pariske ulice — tih, elegantan i futuristički za svoje vreme. Nije teško zamisliti ga kako lagano klizi pored Jelisejskih polja ili Trijumfalne kapije, pa sve do kafića u centru grada.

Zanimljivo je i da cena ovog klasika varira. Kako piše Daily Express, ovaj Sitroen se na tržištu polovnih automobila može se naći već od oko 3.850 funti (4600 evra), dok restaurirani i retki primerci u vrhunskom stanju mogu dostići i više od 100.000 funti.

Izbor čitalaca dolazi u trenutku kada automobilska industrija prolazi kroz velike promene, posebno u vezi sa prelaskom na električna vozila i alternativna goriva poput sintetičkih i e-goriva. U tom kontekstu, ideja da se klasični automobili poput Sitroëna DS očuvaju na putevima dobija sve više pažnje.