Krađa skupih automobila nije novost, ali poslednjih meseci lopovi su se sve češće fokusirali na jedan, naizgled sitan, ali vrlo vredan deo – bočne retrovizore. Ovaj trend posebno je izražen u Amsterdamu, gde organizovane grupe razvijaju gotovo rutinsku i brzu metodu njihove krađe.

Kao odgovor na to, vozači sve češće pribegavaju neobičnom, ali očigledno efikasnom rešenju – zaštitnim futrolama za retrovizore.

Na prvi pogled neupadljive, ove „vrećice“ ili navlake postale su čest prizor na ulicama. Njihova svrha je jednostavna: da otežaju ili potpuno obesmisle krađu dela koji je danas znatno vredniji nego što mnogi misle.

Moderni retrovizori više nisu samo ogledala – u njima se nalaze kamere, senzori za mrtvi ugao, sistemi asistencije u vožnji, grejači i skupa elektronika, što ih čini kompleksnim i skupim komponentama vozila.

Tiha i brza krađa

Zbog svega toga, par retrovizora na crnom tržištu može dostići cenu od 500 do čak preko 1.500 evra. Upravo zato su postali privlačna meta lopovima. Krađa je brza i tiha – često traje svega 30 do 60 sekundi, uz minimalan alat, jer se najčešće skidaju samo staklo i plastični poklopci.

Kako bi tome stali na kraj, vozači koriste zaštitne futrole izrađene od čvrstih materijala poput kevlara. One se postavljaju direktno preko retrovizora i dodatno učvršćuju malim bravama, što značajno otežava njihovo uklanjanje.

Cena zaštite naspram štete

Iako na prvi pogled deluju kao neuobičajeno rešenje, njihova svrha je jasna – usporiti lopova i učiniti krađu neisplativom. Često je upravo to dovoljno da počinilac odustane i izabere lakšu metu.

Cena ovakvih zaštitnih dodataka može dostići i oko 200 evra, ali u poređenju sa troškom zamene retrovizora kod luksuznih vozila, koji može preći i 1.200 evra, mnogi vozači smatraju da je to razumna investicija za dodatnu sigurnost.