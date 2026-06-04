Hrvatski sabor usvojio je izmene i dopune Zakona o radnom vremenu, obaveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za beleženje u drumskom prevozu, čime se nacionalno zakonodavstvo dodatno usklađuje sa pravilima Evropske unije iz takozvanog Paketa mobilnosti.

Nove odredbe donose značajne promene za međunarodni drumski transport, a posebno za prevoznike koji koriste lakša teretna vozila. Cilj izmena je unapređenje bezbednosti na putevima, efikasnija kontrola rada vozača i uspostavljanje ravnopravnijih uslova poslovanja na evropskom tržištu.

Jedna od najvažnijih novina odnosi se na proširenje obaveze ugradnje tahografa. Od 1. jula 2026. godine, uređaji za beleženje vremena vožnje i odmora moraće da budu ugrađeni i u vozila najveće dozvoljene mase veće od 2,5 tone koja učestvuju u međunarodnom prevozu robe ili kabotaži.

Prema podacima koje je izneo ministar mora, saobraćaja i infrastrukture Oleg Butković, u Hrvatskoj je trenutno registrovano 944 licencirana vozila u kategoriji između 2,5 i 3,5 tone na koja će se nova obaveza direktno odnositi.

Pored tahografa, zakon donosi i unapređenje digitalnog nadzora transporta opasnih materija. Posebna pažnja usmerena je na projekat e-ADR, koji će povezati podatke prikupljene preko tahografa sa elektronskim informacijama o teretu koji se prevozi. Na taj način nadležni organi moći će brže i preciznije da prate kretanje potencijalno opasnih pošiljki.

Prema rečima ministra Butkovića, ovakav sistem trebalo bi da doprinese većoj zaštiti životne sredine, zdravlja građana i ukupnoj bezbednosti drumskog saobraćaja. Istovremeno, omogućava efikasniji nadzor bez dodatnog administrativnog opterećenja za institucije.

Izmene zakona deo su šire evropske reforme transportnog sektora koja traje već godinama. Evropska komisija još 2017. godine upozorila je da postojeća pravila nisu dovoljno efikasna u sprečavanju umora vozača, kao ni u obezbeđivanju fer konkurencije među prevoznicima iz različitih država članica.

Zbog toga je pokrenuta inicijativa „Evropa u pokretu“, iz koje je kasnije proistekao Paket mobilnosti – skup propisa koji regulišu vreme vožnje, odmore vozača, korišćenje tahografa i uslove rada u međunarodnom transportu.

Među najvažnijim odredbama evropskih pravila nalazi se zabrana provođenja redovnog nedeljnog odmora u kabini kamiona. Poslodavci su dužni da vozačima obezbede adekvatan smeštaj tokom dužih perioda odmora, dok je istovremeno uvedena obaveza da se vozačima omogući redovan povratak kući, najmanje jednom u tri ili četiri nedelje, u zavisnosti od rasporeda rada.

Zagovornici reforme smatraju da će nova pravila doprineti bezbednijim putevima i boljim uslovima rada za profesionalne vozače. Evropska komesarka Henna Virkkunen ranije je ocenila da Paket mobilnosti podstiče pošteniju konkurenciju među prevoznicima i sprečava praksu da se lošiji uslovi rada koriste kao tržišna prednost.

Za prevoznike će nove obaveze značiti dodatna ulaganja, posebno kada je reč o ugradnji tahografa, ali evropske i hrvatske vlasti ističu da su bezbednost, zaštita životne sredine i kvalitetniji uslovi rada važniji od troškova prilagođavanja novim pravilima. Za sve koji posluju u međunarodnom transportu, period do jula 2026. biće ključan za pripremu i usklađivanje sa novim propisima, piše Poslovni.hr.