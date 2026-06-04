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Ko putuje u Hrvatsku posle 1.jula obavezno mora da zna: Stigla nova pravila
Svi koji poslovno putuju ili obavljaju međunarodni drumski prevoz kroz Hrvatsku trebalo bi da se upoznaju sa novim propisima koji stupaju na snagu od 1. jula 2026. godine. Izmene zakona donose nove obaveze za prevoznike, proširuju primenu tahografa i uvode savremenije sisteme kontrole saobraćaja i radnog vremena vozača.
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