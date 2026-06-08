Prema najnovijoj meteorološkoj najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u ponedeljak će u većem delu zemlje biti pretežno sunčano i toplo.
U planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije posle podne se, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuju kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar će biti slab i promenljiv, a najviša dnevna temperatura kretaće se od 28 do 31 stepen Celzijusa.
Pljuskovi i osveženje od srede
U utorak i sredu tokom prepodneva zadržaće se pretežno sunčano i toplo vreme, uz maksimalne temperature od 29 do 33 stepena.
Kratkotrajna kiša ili pljusak u utorak posle podne mogući su samo u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije.
Promena vremena očekuje se u sredu u drugom delu dana i tokom četvrtka, kada će biti promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz pad temperature.
Od petka pa tokom vikenda očekuje se suvo vreme, dok su u ponedeljak, 15. juna, u brdsko-planinskim krajevima ponegde mogući kratkotrajna kiša ili pljusak.
UV zračenje veoma visoko u celoj zemlji
Prema podacima RHMZ, indeks UV zračenja danas će u gotovo celoj Srbiji biti veoma visok i kretaće se uglavnom od 7 do 8.
Vrednost 8 očekuje se u Loznici, Valjevu, Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, Crnom Vrhu, Negotinu, Sjenici, Kraljevu, Kruševcu, Ćupriji, Nišu, Leskovcu, Prištini i Vranju.
Vrednost 7 prognozirana je za Beograd, Novi Sad, Zrenjanin, Kikindu, Vršac, Sombor, Palić, Zlatibor, Požegu, Kopaonik i druge gradove.
Stručnjaci savetuju izbegavanje dužeg boravka na suncu u najtoplijem delu dana, kao i korišćenje zaštite od UV zračenja.
Vodostaji reka uglavnom niski za ovo doba godine
Prema informacijama RHMZ o stanju voda od 7. juna, vodostaj Dunava je u porastu do Slankamena, dok je nizvodno u stagnaciji sa tendencijom porasta tokom naredna četiri dana.
Vodostaj Tise nalazi se u stagnaciji i očekuju se manja kolebanja u narednom periodu.
Sava je trenutno u stagnaciji, ali se tokom naredna četiri dana očekuje njen porast.
Vodostaj Velike Morave takođe stagnira, uz mogućnost manjih kolebanja u naredna dva dana.
RHMZ navodi da su vodostaji na Dunavu i Velikoj Moravi u domenu niskih vrednosti za ovo doba godine, dok su na Tisi i Savi u domenu srednje niskih do niskih vrednosti.
Temperature reka oko proseka za jun
Temperature vode na rekama u Srbiji trenutno su oko prosečnih vrednosti za ovo doba godine.
Na Dunavu temperatura vode iznosi oko 22,4 stepena, na Savi oko 24 stepena, na Velikoj Moravi oko 20 stepeni, na Tisi oko 23,3 stepena, dok se na banatskim vodotocima kreće oko 22 stepena Celzijusa.
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