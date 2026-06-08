Prema najnovijoj meteorološkoj najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u ponedeljak će u većem delu zemlje biti pretežno sunčano i toplo.

U planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije posle podne se, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuju kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar će biti slab i promenljiv, a najviša dnevna temperatura kretaće se od 28 do 31 stepen Celzijusa.

Pljuskovi i osveženje od srede

U utorak i sredu tokom prepodneva zadržaće se pretežno sunčano i toplo vreme, uz maksimalne temperature od 29 do 33 stepena.

Kratkotrajna kiša ili pljusak u utorak posle podne mogući su samo u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije.

Promena vremena očekuje se u sredu u drugom delu dana i tokom četvrtka, kada će biti promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uz pad temperature.