Vozači širom sveta sve češće se upozoravaju na nove načine finansijskih prevara na benzinskim pumpama, nakon što je jedan snimak na društvenim mrežama izazvao veliku pažnju javnosti. U njemu je prikazan jednostavan, ali potencijalno opasan trik koji može dovesti do toga da trošak goriva bude naplaćen pogrešnoj osobi.

Naime, jedan korisnik društvene mreže TikTok podelio je iskustvo nakon što je na pumpi primetio mali strani predmet ubačen u deo aparata za točenje goriva. Na prvi pogled beznačajan, taj detalj može da poremeti rad sistema i spreči pravilno zatvaranje prethodne transakcije.

Prema objašnjenju, kada se aparat ne resetuje kako treba, moguće je da sledeći korisnik nastavi da toči gorivo, dok se trošak i dalje obračunava prethodnoj osobi koja je koristila pumpu. Na taj način, osoba koja nije učestvovala u novoj kupovini može kasnije da primeti neočekivano visoke iznose na svom izvodu iz banke.

Ova metoda u pojedinim izveštajima poznata je kao „screw method“ i već je bila predmet upozorenja u medijima koji se bave bezbednošću potrošača.

Stručnjaci savetuju vozačima da budu posebno oprezni prilikom korišćenja samouslužnih pumpi i da uvek obrate pažnju na to da se ekran terminala vrati na početno stanje ili na nulu pre nego što napuste mesto točenja.

Takođe se preporučuje da vozači uvek uzmu fiskalni račun nakon plaćanja, jer on može poslužiti kao dokaz u slučaju da dođe do sporne ili neovlašćene transakcije.

Pojedini korisnici dele i svoje navike kako bi izbegli potencijalne probleme, pa tako neki uvek pritiskaju dugme za prekid ili resetovanje transakcije pre odlaska sa pumpe, kao dodatnu meru sigurnosti.

Pored ove metode, stručnjaci upozoravaju i na druge oblike zloupotrebe na benzinskim pumpama, uključujući i postavljanje uređaja za krađu podataka sa platnih kartica. Ovi uređaji mogu da kopiraju informacije sa kartica i kasnije se koriste za neovlašćene transakcije.

Zbog toga se vozačima savetuje dodatni oprez, posebno na samouslužnim pumpama, kao i redovna provera bankovnih izveštaja kako bi se na vreme uočile sumnjive aktivnosti, piše Mondo.