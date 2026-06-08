Hrvatski evroparlamentarac je za hrvatski N1 izjavio da je "greška" što je Evropska unija tolerisala odlazak predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Moskvu na vojnu paradu, jasno stavljajući do znanja da smatra da bi Srbija zbog svoje politike prema Rusiji trebalo da snosi posledice.

- Mislim da je prava greška napravljena prošle godine kad se tolerisao odlazak srpskog predsednika u Moskvu na paradu Putinove armije. Dakle, ja se nadam da će se pozicija Komisije, ali jednako tako i Veća, prilagoditi onome što već godinama radi srpski predsednik - rekao je Picula.

Ovom izjavom Picula praktično je poručio da Srbija treba da bude kažnjena zbog toga što vodi samostalnu i suverenu politiku, uprkos pritiscima koji dolaze iz pojedinih evropskih centara moći.

Piculine poruke dolaze u trenutku kada deo opozicije i blokaderskog pokreta u Srbiji otvoreno zagovara politiku koja je po mnogim pitanjima bliža stavovima pojedinih evropskih birokrata nego zvaničnoj državnoj politici Srbije.

Podsetimo da je Picula i pre oko dve nedelje napao predsednika Srbije Aleksandra Vučića i potvrdio podršku blokaderima.