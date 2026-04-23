Zajedničkom akcijom službenika Uprave carina i Uprave policije u Podgorici je 21. aprila zaplenjeno oko 500 grama hašiša, a uhapšen je A.K. (19) zbog sumnje na neovlašćenu proizvodnju i promet opojnih droga.

„U koordinisanoj akciji carinskih i policijskih službenika sprečeno je krijumčarenje droge putem poštanske pošiljke namenjene fizičkom licu u Crnoj Gori“, navodi se u saopštenju.

Kako je saopšteno, pošiljka je izdvojena za detaljnu kontrolu na osnovu prethodne analize rizika i operativnih saznanja.

„Prilikom pregleda četiri paketa utvrđeno je da njihov sadržaj ne odgovara deklarisanoj robi. Daljom kontrolom uočena je tamna, smolasta materija braon boje, karakterističnog jakog mirisa, za koju se sumnja da je reč o hašišu“, ističe se u saopštenju.

O slučaju je odmah obaveštena policija, nakon čega je, u koordinaciji sa postupajućim tužiocem, sprovedena akcija u kojoj su identifikovani A.K. (19) i V.V. (18), koji su privedeni radi kriminalističke obrade.

Tokom aktivnosti zaplenjeno je oko 500 grama hašiša, dok je, po nalogu državnog tužioca u Više državno tužilaštvo, A.K. uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično delo „neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga“.

Iz Uprave carina i Uprave policije poručuju da će nastaviti sa intenzivnim i koordinisanim aktivnostima u borbi protiv krijumčarenja i svih oblika prekograničnog kriminala.

„Poseban fokus biće na otkrivanju i procesuiranju krivičnih dela iz oblasti narkotika“, zaključuje se u saopštenju.

BONUS VIDEO: