Parkiranje ispod drveta može delovati kao dobra ideja tokom sunčanog dana, posebno ako želite da automobil ostane hladniji.

Međutim, vozačima se sada savetuje da dobro razmisle pre nego što to urade. Razlog je to što cvetovi i smola sa drveća mogu da se zalepe za stakla automobila i, ako se ne uklone pravilno, mogu zakloniti pogled kroz vetrobran ili zadnje staklo.

Smola i cvetovi su posebno lepljivi u proleće i ne uklanjaju se lako sami od sebe. Ako utiču na vidljivost, to se može smatrati prekršajem u vožnji.

Ali parkiranje ispod drveća nije jedina stvar na koju vozači treba da obrate pažnju. Vozači koji pate od polenske alergije (polenske kijavice) takođe se upozoravaju na rizike određenih lekova. Neki lekovi protiv alergije mogu izazvati pospanost i uticati na koncentraciju, na brzinu refleksa i na koordinaciju za volanom.

Savet je da se pažljivo pročita uputstvo na leku i sve kontraindikacije. Kijanje takođe može predstavljati rizik. Naime, ako kijate dok vozite brzinom od 110 kilometara na sat, praktično vozite „naslepo“ oko 70 metara, piše Express.

Stručnjaci savetuju i na obazrivu vožnju tokom prolečnih kiša i izbegavanje bara i prskanje pešaka, kao i na nošenje naočara za sunce tokom vožnje.