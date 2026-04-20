Ovan

Najbolji dani: petak, nedelja

Ove nedelje vam prija red i dobra organizacija, jer upravo kroz to dolazite do konkretnih rezultata na poslu. Obratite pažnju na zdravlje – ishrana i kretanje su ključni. U ljubavi male, praktične geste imaju veću težinu od velikih reči. Finansije su stabilne, ali je pametno da štedite. Vikend provedite opušteno, uz nešto što vas iskreno raduje.

Bik

Najbolji dani: subota, sreda

Fokus je na odnosima i balansu. Lako rešavate nesporazume jer znate kako da pristupite ljudima. Kreativnost vam donosi zadovoljstvo, a društveni život je živahan. U ljubavi je toplo i nežno, a moguće su i važne odluke vezane za posao. Novac je pod kontrolom, ali razmislite o pametnim ulaganjima.

Blizanci

Najbolji dani: nedelja, subota

Ovo je period ličnih promena i dubljeg razmišljanja. Intuicija vam je jaka, pa joj verujte. Na poslu ostavljate snažan utisak, a mogući su i dodatni prihodi. U ljubavi dolazi do produbljivanja odnosa. Pokušajte da ne kontrolišete sve – poverenje će vam doneti više mira.

Rak

Najbolji dani: ponedeljak, utorak

Želja za promenom i novim iskustvima je naglašena. Privlače vas putovanja i nova znanja. Na poslu se otvaraju prilike za napredak, ali pazite na troškove. U ljubavi je moguć susret sa osobom koja vam potpuno menja pogled na svet. Boravak u prirodi će vam posebno prijati.

Lav

Najbolji dani: utorak, petak

Vaš trud konačno daje rezultate. Poslovno se stvari pomeraju nabolje, a moguće je i unapređenje. Finansije su stabilnije. U ljubavi dolazi vreme za ozbiljne razgovore. Zdravlje traži više pažnje, posebno ako dugo sedite. Vikend iskoristite za planiranje narednih koraka.

Devica

Najbolji dani: sreda, ponedeljak

Ove nedelje dolazite do ideja koje mogu napraviti razliku. Tehnologija i timski rad vam idu od ruke. Prijatelji su važni i donose vam podršku. U ljubavi vas očekuju iznenađenja. Finansijski budite oprezni i ne donosite nagle odluke.

Vaga

Najbolji dan: četvrtak

Kreativnost i intuicija su vam na vrhuncu. Privlače vas umetnost i mirniji način života. U ljubavi vlada romantika, a odnosi su puni razumevanja. Na poslu birajte kreativna rešenja. Finansije zahtevaju oprez – ne idealizujte situaciju.

Škorpija

Najbolji dani: petak, nedelja

Ovo je period kada vas privlače dublje teme i istraživanje nepoznatog. Komunikacija vam ide od ruke, pa lako postižete dogovore. Moguća je nova veza koja donosi stabilnost. Imate jaku energiju i motivaciju za uspeh – iskoristite je maksimalno.

Strelac

Najbolji dani: subota, sreda

Fokus je na finansijskoj sigurnosti. Birajte praktična rešenja i izbegavajte rizike. U ljubavi se odnosi produbljuju. Na poslu stiže priznanje za trud. Dobro se osećate, a priroda vam dodatno prija. Novo poznanstvo može prerasti u nešto važno.

Jarac

Najbolji dani: nedelja, subota

Komunikacija vam ide odlično i rešavate probleme bez napora. Poslovni razgovori donose dobre rezultate. Moguća su kraća putovanja koja vam šire vidike. U ljubavi se pokreće nova energija. Obratite pažnju na stres i pronađite način da se opustite.

Vodolija

Najbolji dani: ponedeljak, utorak

Emocije su pojačane, a porodica vam je u fokusu. Prija vam boravak kod kuće i bliskost sa najmilijima. Na poslu vas vodi intuicija. Finansije mogu doneti prijatno iznenađenje. U ljubavi dolazi do iskrenijih razgovora i jačanja odnosa.

Ribe

Najbolji dani: utorak, petak

Samopouzdanje vam raste i to se vidi na svakom koraku. Ljudi vas primećuju i rado vas slede. Kreativnost vam donosi uspeh, a moguće je i priznanje za vaš rad. Ljubav je ispunjena strašću i nežnošću. Finansije su stabilne, ali izbegavajte nepotrebne troškove. Uživajte u društvu i lepim trenucima koji vas okružuju.