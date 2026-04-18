Austrija dodatno pooštrava borbu protiv nesavesnih vozača, a nova pravila posebno će pogoditi one koji drastično prekoračuju brzinu. Već stroge kazne biće dodatno postrožene od oktobra 2027. godine, kada nadležni organi dobijaju šira ovlašćenja za oduzimanje vozila – čak i kada automobil nije u vlasništvu vozača.

Prema novim propisima, trajno oduzimanje vozila biće moguće u slučajevima ekstremnog prekoračenja brzine – više od 80 km/h u naseljenim zonama ili preko 90 km/h van naselja. Za vozače koji ponavljaju prekršaje, prag je još niži: vozilo mogu izgubiti već pri prekoračenju od 60 km/h u gradu, odnosno 70 km/h van naselja.

Do sada se ova mera odnosila isključivo na vozila u vlasništvu vozača, ali se to menja. Od jeseni 2027. policija će imati pravo da oduzme i automobile koji formalno pripadaju drugim osobama.

Na meti svi vozači

Nova pravila obuhvataju širok spektar vozila – od onih uzetih na lizing ili iznajmljenih, preko službenih automobila, pa sve do vozila u vlasništvu članova porodice.

Oduzeta vozila neće dugo ostajati u državnom vlasništvu, već će se prodavati na aukcijama. Veći deo prihoda, oko 70 odsto, biće usmeren u fond za bezbednost saobraćaja, dok će preostalih 30 procenata pripasti saveznoj državi, prenosi Tportal.