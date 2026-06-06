Iako većina vrsta koje žive na našim prostorima nije opasna za ljude, susret sa njima retko kome je prijatan.

Mnogi veruju da kiša tera zmije dalje od naseljenih mesta, ali stručnjaci upozoravaju da se često dešava upravo suprotno. Nakon obilnih padavina, zmije mogu da se približe kućama u potrazi za suvim zaklonom, toplotom i mestom na kojem će sačuvati telesnu temperaturu.

Zašto se zmije pojavljuju nakon kiše?

Kada kiša natopi zemlju i njihova prirodna staništa postanu hladna i vlažna, zmije kreću u potragu za pogodnijim mestom za boravak. U takvim uslovima privlače ih suvi i mirni prostori u kojima mogu privremeno da se sklone.

Stručnjakinja za hvatanje divljih životinja Bronte Hilen objašnjava da se zmije tokom kišnih dana ponašaju slično kao ljudi.

„Niko ne želi da bude napolju na kiši. Zmije tada traže najudobnije mesto koje mogu da pronađu, poput šupe, garaže ili prostora ispod kuće“, navodi ona.

Prema njenim rečima, pojava zmije u dvorištu tokom ili neposredno nakon kiše najčešće ne znači da traži kontakt sa ljudima, već da pokušava da pronađe privremeno sklonište.

Gde se zmije najčešće kriju?

Posle kiše zmije biraju mesta koja su zaklonjena, suva i dovoljno mirna. Najčešće se mogu pronaći u:

šupama i garažama

podrumima

prostorima ispod kuće

gomilama drva i granja

ispod stepenica

pukotinama u zidovima i temeljima

U dvorištima često borave u visokoj travi, ispod kamenja, dasaka, saksija ili starih predmeta koje dugo niko nije pomerao.

Dodatni razlog njihovog pojavljivanja jeste potraga za hranom. Kiša na otvoreno izvlači žabe, glodare i druge sitne životinje kojima se zmije hrane, pa se i one kreću ka mestima gde mogu lakše da pronađu plen.

Da li su zmije opasne?

Stručnjaci naglašavaju da zmije uglavnom izbegavaju ljude i da neće napasti ukoliko se ne osećaju ugroženo. U najvećem broju slučajeva pokušaće da pobegnu ili da se sakriju.

Problemi nastaju kada ih neko dira, pokušava da ih uhvati, otera štapom ili slučajno nagazi. Tada mogu reagovati odbrambeno.

Iako je većina vrsta koje žive u regionu bezopasna, oprez je uvek neophodan, naročito ukoliko se u blizini nalaze deca ili kućni ljubimci.

Šta uraditi ako ugledate zmiju u dvorištu?

Ako primetite zmiju, najvažnije je da ostanete mirni i držite bezbednu udaljenost.

Nikako ne pokušavajte da je uhvatite, pomerate ili ubijete. Takođe, ne treba pokušavati da procenjujete da li je otrovna ili bezopasna.

Najbolje je da:

polako odstupite

udaljite decu i kućne ljubimce

pratite kretanje zmije sa sigurne udaljenosti

pozovete stručnu službu ukoliko se nalazi u kući, garaži ili šupi

U većini slučajeva zmija će sama napustiti područje kada pronađe pogodnije mesto za boravak.

Kako sprečiti da se zmije zadržavaju oko kuće?

Rizik od pojave zmija može se značajno smanjiti redovnim održavanjem dvorišta.

Preporučuje se redovno košenje trave, uklanjanje gomila granja, starih dasaka i nepotrebnih predmeta, kao i zatvaranje pukotina kroz koje bi mogle da se provuku.

Takođe, hranu za kućne ljubimce ne treba ostavljati napolju, jer privlači glodare, a glodari privlače zmije.

Uređeno i pregledno dvorište jedan je od najefikasnijih načina da se smanji mogućnost njihovog zadržavanja u blizini doma.