Kupovina starog automobila preko oglasa često može da se pretvori u neočekivano iskustvo, a upravo to se dogodilo jednom kupcu u Finskoj koji je za relativno skroman iznos kupio Hondu Jazz staru 17 godina. Umesto uobičajenih sitnih kvarova, dočekalo ga je neprijatno iznenađenje koje nije mogao da primeti prilikom kupovine.

Automobil je kupljen pre dve godine putem onlajn aukcije za 2.614 evra. U trenutku prodaje imao je 161.000 pređenih kilometara i već se smatrao vozilom na kraju svog životnog veka. U oglasu je navedeno da postoje manja oštećenja na karoseriji, uključujući izgrebane i napukle branike, kao i potrebu za zamenom prednjih kočionih pločica.

Ništa, međutim, nije ukazivalo na ozbiljnije probleme, pa je kupovina brzo realizovana.

Tek kada je automobil detaljnije pregledao u svom dvorištu, kupac je shvatio da situacija nije onakva kakvu je očekivao. Vozilo je, kako je kasnije naveo, bilo zahvaćeno buđi u znatno većoj meri nego što je mogao da pretpostavi na osnovu oglasa.

„U oglasu nije bilo pomena o buđi“

U prijavi Komisiji za rešavanje potrošačkih sporova istakao je da u oglasu nije bilo nikakve informacije o buđi, te da je problem mogao da se primeti ranije – mirisom ili detaljnijom proverom unutrašnjosti, uključujući rezervni točak i zadnja sedišta.

Kako bi otklonio neprijatne posledice, novi vlasnik je proveo više od deset sati u pokušaju čišćenja automobila. Koristio je paru, alkohol i više puta sprovodio ozoniranje, ali, kako je naveo, nijedna metoda nije dala trajno rešenje. Buđ se, prema njegovim tvrdnjama, nalazila duboko u unutrašnjosti – u sedištima, krovu, panelima vrata, pa čak i u zvučnicima.

Zatražio nadoknadu od 804 evra

Smatrajući da oštećenja nisu bila vidljiva u trenutku kupovine, kupac je dva dana nakon transakcije uputio reklamaciju prodavcu i zatražio nadoknadu od 804 evra. U taj iznos uključeni su troškovi čišćenja, hemikalija, iznajmljivanja opreme i materijala za obnovu unutrašnjosti.

Prodavac je, međutim, odbio da isplati nadoknadu, uz obrazloženje da je vozilo prodato po niskoj ceni i da su za automobil star 17 godina ovakvi problemi očekivani. Istovremeno je ponudio i mogućnost raskida kupovine u roku od 14 dana, što kupac nije prihvatio.

U međuvremenu su dostavljene i fotografije koje navodno prikazuju buđ, ali je prodavac naveo da ne može sa sigurnošću da potvrdi njihov obim i izrazio sumnju u opravdanost zahteva za naknadu.

„Nema pravne greške“

Slučaj je na kraju stigao do Komisije za rešavanje potrošačkih sporova, koja je potvrdila da fotografije ukazuju na prisustvo buđi u vozilu. Ipak, zaključeno je da takva oštećenja nisu neuobičajena za automobil star 17 godina i ne predstavljaju pravno relevantan nedostatak.

Komisija je zato ocenila da vozilo nema „pravnu grešku“ koja bi opravdala nadoknadu štete, te nije preporučila isplatu odštete kupcu.