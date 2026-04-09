U Amsterdamu se beleži novi trend među vozačima, koji koriste neobične torbe da zaštite retrovizore na automobilima.

Torbe su izrađene od kevlara (sintetičkog materijala koji se najčešće koristi za izradu zaštitne opreme) i služe da sačuvaju retrovizore od lopova! Kako se navodi, bogatiji delovi Amsterdama često nemaju garaže, što znači da su luksuzni četvorotočkaši parkirani na ulicama - i tako nadohvat ruku lopova.

Zbog toga su vlasnici počeli da koriste torbe od kevlara kako bi zaštitili spoljna ogledala.



Torbe su pričvršćene na osnovu retrovizora i imaju bravu, radi dodatne zaštite. Iako nisu jeftine - koštaju i do 200 dolara - vlasnici luksuznih vozila očigledno smatraju da je ulaganje isplativo. Samo zamena jednog retrovizora, recimo za Porsche 911 najnovije generacije, može koštati preko 1.200 evra, prenosi Bild.