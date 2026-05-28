Pomerio je barijeru sa natpisom "put zatvoren" i nastavio vožnju — da bi mu se pikap za nekoliko sekundi zaglavio u sveže izlivenom betonu.

Šta se tačno dogodilo?

Incident se odigrao na raskrsnici Međudržavnog puta 41/894/US 45 i Nacionalne avenije u okrugu Milvoki. Ministarstvo saobraćaja Viskonsina (WisDOT) objavilo je na društvenim mrežama da je vozač namerno pomerio postavljenu barijeru i upeljao vozilo direktno na mokri beton koji je bio u procesu sušenja. Gume pikapa potonule su gotovo do felni.

Teška mehanizacija za izvlačenje vozila

Video snimak sa mesta događaja pokazuje policijske službenike i putne ekipe kako koriste tešku mehanizaciju da izvuku zaglavljeni kamion. Intervencija je dodatno usporila radove i izazvala saobraćajne zastoje u okolini.

Upozorenje za sve vozače

WisDOT je iskoristio incident kao javno upozorenje:

"Ekipe postavljaju barikade i znakove radi vaše i svoje bezbednosti. Molimo vas — nikada ne uklanjajte niti ignorišite oznake 'put zatvoren' ili bilo koje druge saobraćajne barijere... ili bi vam se ovo moglo dogoditi."

Uklanjanje saobraćajnih barijera u SAD može povući i krivičnu odgovornost, pored materijalne štete koju vozač u ovakvim slučajevima najčešće snosi sam.