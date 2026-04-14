Najčešće se prvo pomisli na akumulator, i to s razlogom, jer se on prazni čak i kada se vozilo ne koristi.

Posle dužeg stajanja može se desiti da automobil ne možete da upalite, ali akumulator nije jedina stvar koja može da strada. Dugotrajno nekorišćenje vozila može negativno da utiče i na druge važne delove automobila.

Akumulator se prvi prazni

Kada automobil stoji duže vreme, akumulator postepeno gubi snagu. Ako se vozilo ne pali nedeljama, postoji velika šansa da će se potpuno isprazniti i onemogućiti pokretanje motora.

Zato je upravo akumulator najčešći uzrok problema kod automobila koji se retko voze.

Plavi dim iz auspuha je znak upozorenja

Ako nakon dužeg stajanja primetite plavi dim iz auspuha, posebno prilikom ubrzavanja, to može ukazivati na ozbiljan problem sa motorom.

Ovaj simptom znači da ulje ulazi u cilindre i sagoreva zajedno sa gorivom, što ne bi trebalo ignorisati jer može dovesti do većih kvarova.

Problemi sa vodenom pumpom i sistemom za pranje stakla

Dugotrajno mirovanje može uticati i na vodenu pumpu, koja može zarđati i prestati da radi.

Takođe, sistem za pranje vetrobranskog stakla može se začepiti, a električni motor pumpe može oksidirati. Ako primetite da neka funkcija ne radi, potrebno je proveriti i osigurače.

Kočnice posle stajanja slabe

Diskovi kočnica mogu zarđati dok automobil stoji, pa će prva kočenja biti slabija nego inače. Potrebno je vreme da se kočioni sistem vrati u normalu.

Takođe, ako vozilo ostavljate duže parkirano, savetuje se da ne koristite ručnu kočnicu, jer može doći do lepljenja pločica i diskova.

Kočiona tečnost vremenom gubi svojstva, naročito ako automobil stoji duže od šest meseci.

Gume menjaju oblik

Kada automobil dugo stoji na jednom mestu, gume mogu da se deformišu. To može dovesti do vibracija tokom vožnje.

U tom slučaju preporučuje se da gume pregleda vulkanizer kako bi se utvrdilo stanje i eventualna oštećenja.

Vlaga u kabini stvara neprijatne mirise

Ako automobil stoji zatvoren duže vreme, u kabini se može stvoriti vlaga, što dovodi do neprijatnog mirisa.

Zato se savetuje da, ukoliko je moguće, ostavite prozore blago otvorene kako bi vazduh cirkulisao i smanjio vlagu.

Kako sprečiti kvarove na automobilu koji stoji

Redovno pokretanje motora, kratke vožnje i osnovna kontrola vozila mogu sprečiti većinu problema koji nastaju zbog dugog stajanja.

Ako planirate da automobil ne koristite duže vreme, važno je da obratite pažnju na ove savete kako biste izbegli skupe popravke i neprijatna iznenađenja.