

Lopov iz Velike Britanije ukrao je čuveno Faberžeovo jaje, a da nije imao ni pojma da se njegova vrednost procenjuje na 2 milina funti (2 miliona evra). On je čuveno jaje trampio za manju količinu droge koju je odmah potrošio!

Enco Konticelo (29) je oteo od žene u Londonu markiranu torbu u kojoj se nalazilo čuveno jaje optočeno dragim kamjenjem smaragdima. U torbici se nalazio i Feberžeov sat, vredan 1.500 funti, laptop, errpod, vaučer na 350 funti, tri kreditne kartice, 200 funti vredna šminka.

- Sve to on je trampio za jedan mali jednokratni fiks - navode strani mediji i opisuju taj tragikomični momenat.

Takođe koristio je ukradene kartice da kupi cigarete i još neke potrepštine.

Inače, odranije je poznat policiji i koristio je različita imena.

Njegove kolege su ispričale da je Konticelo ranije radio kao šef u jednom objektu, ali posle pandemije je odbio otkaz jer je zaglavio sa zavisnošću od kokaina.

Uhapšen je zbog krađe 2025. u Belfastu, a onda se istragom utvrdilo da je povezan sa krađom torbice u Londonu godinu dana ranije.

Faberžeovo jaje je naziv za uskršnja jaja iz kolekcije od ukupno 69 primerka, od kojih su 52 carska (dva primerka su nezavršena), koje je napravio ruski juvelir Karl Petar Faberže za ruske careve u periodu od 1885. do 1917. godine

