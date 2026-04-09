Dolaskom toplijih dana klima u automobilu postaje nezaobilazna, ali nepravilna upotreba može biti opasna, upozoravaju stručnjaci.

HAK skreće pažnju na funkciju recirkulacije vazduha u vozilu. Doktorka Kristabel Akinola objašnjava da dugotrajno korišćenje recirkulacije može dovesti do nakupljanja ugljen-dioksida, smanjenja kiseonika i ozbiljnih posledica po zdravlje.

Recirkulacija ubrzava hlađenje i sprečava ulazak zagađenog vazduha, ali primer jedne petočlane porodice pokazuje opasnost – tokom vožnje članovi porodice postali su pospani, a vozač je izgubio svest i sleteo s puta.

Istraživanja objavljena u časopisu Environmental Science and Pollution Research preporučuju da recirkulacija ne traje duže od 20 minuta.

Savremeni automobili imaju automatske sisteme za regulaciju kvaliteta vazduha, ali vozači i dalje moraju biti oprezni. Zamagljena stakla ili iznenadni umor znak su da je vreme da se otvori dotok svežeg vazduha i prekine recirkulacija.

Ova jednostavna navika može značajno povećati bezbednost i udobnost vožnje.