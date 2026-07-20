Prema prvim nezvaničnim informacijama, nesrećni čovek stigao je u nedelju oko 19 časova kod svojih prijatelja u Ulicu Šarčevića kraj u Maloj Moštanici.

Koban trenutak na mokroj travi

Bojan je odlučio da opere vozilo u dvorištu i posegnuo za mašinom za pranje pod pritiskom. Međutim, teren na kom se nalazio bio je izuzetno vlažan. Čim je na mokroj travi uključio električni aparat, došlo je do strujnog udara.

Ukućani i prijatelji odmah su pozvali Hitnu službu Doma zdravlja Obrenovac. Lekarska ekipa je ubrzo stigla na lice mesta, ali uprkos svim naporima, mogli su samo da konstatuju smrt.

Policija je ubrzo obavila uviđaj.

Nakon završenog uviđaja i pregleda, telo nastradalog Bojana Ć. oslobođeno je obdukcije, budući da je utvrđeno da je smrt nastupila kao posledica nesrećnog slučaja i strujnog udara.

(Telegraf)