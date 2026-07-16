Na društvenim mrežama pojavio se snimak za koji se navodi da prikazuje trenutke koji su prethodili nesreći. Na njemu se vide dva automobila u vožnji, a potom se čuje snažan udarac. Primećuje se i da su se vozila kretala velikom brzinom.

Za sada nije zvanično potvrđeno ni da je snimak autentičan, niti da je direktno povezan sa nesrećom.

Podsetimo, do sudara je došlo kada je, kako se sumnja, mladić (29) za volanom "folksvagena" prešao u suprotnu traku i udario u "siroen" kojim je upravljala žena (43). Žena je od zadobijenih povreda preminula na mestu nesreće.

Kako prenose mediji, u automobilu stradale nalazila su se njena deca. Devetnaestogodišnja devojka zadobila je teške telesne povrede, dok je sedamnaestogodišnji mladić prošao sa lakšim povredama. Takođe, lake telesne povrede zadobio je i osumnjičeni.

Prizor na mestu nesreće i dan kasnije je potresan. Automobil kojim je upravljala stradala žena potpuno je smrskan, a od siline udara vozilo je izletelo sa kolovoza. Kako se navodi, delovi automobila, uključujući točkove i limariju, otkinuti su tokom sudara.

Oglasio se MUP

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu, po nalogu osnovnog javnog tužioca u Trsteniku, uhapsili su mladića (1997) iz Trstenika, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

- Sumnja se da je on, sinoć oko 23,50 časova, na putu između Trstenika i Kruševca, upravljajući "folksvagenom", prešao na drugu stranu puta i direktno se sudario sa vozilom "siroen", kojim je upravljala četrdestrogodišnja žena, koja je podlegla povredama na mestu saobraćajne nesreće, navodi se u saopštenju.

Povređenima je ukazana medicinska pomoć u kruševačkoj Opštoj bolnici.

- Muškarcu (29) je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Trsteniku, piše u saopštenju MUP.