Na društvenim mrežama pojavio se snimak za koji se navodi da prikazuje trenutke koji su prethodili nesreći. Na njemu se vide dva automobila u vožnji, a potom se čuje snažan udarac. Primećuje se i da su se vozila kretala velikom brzinom.

Za sada nije zvanično potvrđeno ni da je snimak autentičan, niti da je direktno povezan sa nesrećom.

Snimak nesreće u Trsteniku

Podsetimo, do sudara je došlo kada je, kako se sumnja, mladić (29) za volanom "folksvagena" prešao u suprotnu traku i udario u "siroen" kojim je upravljala žena (43). Žena je od zadobijenih povreda preminula na mestu nesreće.

Kako prenose mediji, u automobilu stradale nalazila su se njena deca. Devetnaestogodišnja devojka zadobila je teške telesne povrede, dok je sedamnaestogodišnji mladić prošao sa lakšim povredama. Takođe, lake telesne povrede zadobio je i osumnjičeni.

Prizor na mestu nesreće i dan kasnije je potresan. Automobil kojim je upravljala stradala žena potpuno je smrskan, a od siline udara vozilo je izletelo sa kolovoza. Kako se navodi, delovi automobila, uključujući točkove i limariju, otkinuti su tokom sudara.

Oglasio se MUP

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu, po nalogu osnovnog javnog tužioca u Trsteniku, uhapsili su mladića (1997) iz Trstenika, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

- Sumnja se da je on, sinoć oko 23,50 časova, na putu između Trstenika i Kruševca, upravljajući "folksvagenom", prešao na drugu stranu puta i direktno se sudario sa vozilom "siroen", kojim je upravljala četrdestrogodišnja žena, koja je podlegla povredama na mestu saobraćajne nesreće, navodi se u saopštenju.

Povređenima je ukazana medicinska pomoć u kruševačkoj Opštoj bolnici.

- Muškarcu (29) je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Trsteniku, piše u saopštenju MUP.