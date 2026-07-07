Ceca Ražnatović je nedavno prvi put usnimljena u helankama.

Iako je uvek pazila u kakvim izdanjima se pojavljuje u javnosti, nedavno je jednoj ekipi pošlo za rukom da je snimi u potpuno ležernom izdanju.

U ranim jutarnjim satima Ceca je uhvaćena dok je odlazila u teretanu.

Na sebi je imala uske helanke koje su istakle njene savršeno izvajane noge.

Najveću pažnju privukla je Cecina bujna i oblikovana zadnjica, što je dokaz da pevačica na treninzima "baca" akcenat na pojedine delove tela.

Smršala 8 kilograma

Ceca je nedavno progovorila i o svom izgledu, i otkrila kako je svoju liniju dovela do perfekcije:

- Jesam dovela svoju liniju onako do perfekcije, ali bez ikakvih rigoroznih dijeta, bez ovih što se bodu, ozempika, čuda, to je sad jako popularno i jako opasno, nezdravo i direktno utiče na štitnu žlezdu i na pankreas. S tim se ne treba igrati jer taj lek u stvari koriste dijabetičari. Nije ni bitno, ja sam jednostavno odlučila da posle sedam ne jedem ništa i samo da konzumiram vodu. I jednom prilikom sam rekla i ponekad neko pivce. I onda su me pitali kako pijem pivo kad to goji. Rekla sam da mene pivo voli i zaista je tako. To mi je pošlo za rukom i ja sam skinula 8,5 kilograma za mesec dana, a da nijedne sekunde nisam gladovala, jela sam šta god sam htela. Najkasnije u pola 8, 8 uveče, posle nema više unosa hrane. To je kao autofagija. I onda ujutru ustajem u 8, pola 9, doručak, pokretanje metabolizma i to je to. I fizička aktivnost, naravno. Treniram ili ako ne stignem na trening, ja odradim brzi hod na traci da pokrenem telo i metabolizam - rekla je Ceca svojevremeno.

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