Muškarac (48) teško je povređen u napadu nožem koji se dogodio tokom protekle noći u Bulevaru kralja Aleksandra na beogradskoj opštini Zvezdara.

Prema informacijama iz Hitne pomoći, incident se dogodio oko 22 časa, a povređeni muškarac zadobio je teške telesne povrede. Nakon ukazane prve pomoći na licu mesta, hitno je prevezen u Urgentni centar.

Tokom večeri dogodila se i saobraćajna nezgoda u kojoj je oboren pešak. Nesreća se dogodila oko 22.20 časova na auto-putu kod mosta Gazela. Povređeni pešak zadobio je lakše telesne povrede i takođe je prevezen u Urgentni centar.

Hitna pomoć je tokom noći obavila ukupno 125 intervencija, od kojih je 14 bilo na javnim mestima.

Za pomoć su se najčešće javljali hronični bolesnici, dok su na javnim mestima ekipe Hitne pomoći najviše intervenisale zbog osoba u alkoholisanom stanju.