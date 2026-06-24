Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" izdao je zvaničnu najavu ozbiljnog toplotnog talasa za period od 23. juna do 2. jula 2026. godine. Prema najnovijim prognozama, Srbiju očekuju izuzetno visoke temperature, a građanima se savetuje poseban oprez jer će u pojedinim krajevima vremenski uslovi dostići nivo veoma opasne pojave.

Gde će biti najtoplije

Kako je naveo Batut u upozorenju, pravi pakao u narednih deset dana očekuje severnobački, zapadnobački, severnobanatski, srednjobanatski, južnobački, južnobanatski i mačvanski okrug, kao i teritoriju grada Beograda u periodu od 27. juna do 1. jula. Zapadnobački okrug će se naći na udaru vrućina dan ranije, već od 26. juna.

Najteža situacija prognozira se za 1. jul, kada će maksimalne dnevne temperature preći u kategoriju "veoma opasne pojave" na teritoriji severnobačkog, južnobanatskog i pomoravskog okruga. Sa druge strane, temperature u rangu "opasne pojave" pogodiće severne i delove zapadne Srbije (od 27. juna do 1. jula), a 30. juna udaraće i na kolubarski, braničevski, podunavski, pomoravski i rasinski okrug.Mesta sa narandžastim nivoom upozorenja (opasna pojava):

Sombor (26. i 27. jun)

Beograd (27. jun)

Palić (27. jun)

Kikinda (27. jun)

Zrenjanin (27. jun)

Novi Sad (27. jun)

Loznica (27. jun)

Vršac (27. jun)

Mesta sa žutim nivoom upozorenja (potencijalno opasna pojava):

Palić (od 24. do 26. juna)

Beograd (25. i 26. jun)

Surčin (od 25. do 27. juna)

Bečej (od 25. do 27. juna)

Kikinda (25. i 26. jun)

Zrenjanin (25. i 26. jun)

Sombor (25. jun)

Novi Sad (25. i 26. jun)

Sremska Mitrovica (26. i 27. jun)

Loznica (25. i 26. jun)

Valjevo (27. jun)

Veliko Gradište (26. i 27. jun)

Vršac (25. i 26. jun)

Smederevska Palanka (27. jun)

Ćuprija (27. jun)

Kruševac (27. jun)

Ko je pod najvećim rizikom

Iz Batuta upozoravaju da opasni vremenski uslovi donose povećanu verovatnoću za nastupanje različitih manifestacija toplotnog stresa tokom toplotnog talasa. Na posebnom udaru su takozvane osetljive grupe: mala deca, trudnice, stari i hronično oboleli pacijenti. Pored njih, ozbiljan rizik preti i osobama sa opekotinama, jer je kod njih narušen integritet kože i poremećen mehanizam isparavanja nagomilane toplote.

Kada nastupe veoma opasni vremenski uslovi, postoji velika verovatnoća za teške zdravstvene probleme, poput toplotnog osipa, toplotnog edema, toplotne sinkope, grčeva, iscrpljenosti, pa sve do opasnog toplotnog udara. Postoji i potencijalna opasnost od sunčanice.

Pravila "Batuta" za preživljavanje vrelih dana

Kako biste sačuvali svoje i zdravlje svojih najbližih, stručnjaci Instituta "Batut" savetuju strogo pridržavanje sledećih mera:

Voda je spas (i kada niste žedni): Održavajte termoregulaciju redovnim unosom tečnosti u ustaljenom ritmu - preporuka je jedna čaša vode na svakih 20 minuta, bez obzira na to da li osećate žeđ. Strogo izbegavajte alkohol i napitke sa previše kafe i šećera.

Pametno se oblačite: Vaša odeća treba da bude od lakih, letnjih materijala svetle boje, napravljena od prirodnih tkanina koje dozvoljavaju telu da diše i znoju da isparava. Često menjanje čiste i suve odeće je obavezno.

Zaboravite na kućne poslove i jake treninge: Smanjite intenzitet fizičke aktivnosti. Teže kućne poslove poput pranja rublja, tepiha i zavesa obavljajte isključivo u hladnijoj polovini dana - ujutru ili uveče. Ne napuštajte klimatizovane prostorije bez preke potrebe.

Lagana ishrana: Uzimajte manje, ali češće obroke. Posebno izbegavajte hranu sa visokim sadržajem proteina.

Higijena na maksimumu: Redovno perite ruke, voće i povrće, i pazite kako pripremate hranu! Svaka stomačna infekcija i dijareja može dovesti do opasne dehidratacije koja bi fatalno iskomplikovala stanje organizma na vrućini.

Kada hitno kod lekara

"Batut" strogo apeluje na građane: ukoliko primetite bilo kakvu pojavu konfuznosti, nesvestice ili primetite izrazito toplu i suvu kožu, obavezno i bez odlaganja potražite hitnu lekarsku pomoć. Ukoliko vam oteknu ruke i noge (toplotni edem), neophodan je oporavak u hladnijem okruženju u trajanju od jednog do dva dana.