Hitna pomoć intervenisala je tokom protekle noći zbog teške saobraćajne nesreće, u kojoj je u Bulevaru kralja Aleksandra dečaka udario automobil, i zbog tuče u kojoj je na Novom Beogradu nožem uboden jedan mladić.

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u 21.20 sati, na uglu Bulevara kralja Aleksandra i Ulice Svetozara Markovića je povređen dečak (13), koga je kao biciklistu udario automobil.

Kako saznaje Alo, povređenog dečak je prevezan u Urgentni centar.

Prema prvim informacijama, najverovatnije je reč o lakšim telesnim povredama. Kako saznajemo, vozač automobila ostao je na licu mesta nakon nezgode.

Tokom noći dogodile su se i dve teške povrede u tuči, koja je Hitnoj pomoći prijavljena u 21.45 sati.

Mladić (28) teško je povređen u tuči od ubadanja nožem u predelu grudi na uglu ulica Huga Klajna i Ismeta Mujezinovića na Novom Beogradu, dok je mladić (23) u istoj tuči zadobio teške povrede glave.

Oba povređena mladića prevezena su u KBC Zemun.

Hitna pomoć odgovorila je tokom noći na 95 poziva građana, od kojih je 17 bilo na javnom mestu.

Za pomoć su najčešće zvali hronični bolesnici i astmatičari.