Nada Topčagić i njen muž Zlatko Đorđević trenutno borave u Crnoj Gori.

Prošli su dramu na odmoru o čemu je pevačica govorila na svom Fejsbuk nalogu. Naime, Nada je objavila fotografiju sa ekipom Hitne Pomoći koja je njenom suprugu ukazala pomoć.

- Veće profesionalce i divnu ekipu Hitne pomoći kolji su se posle poziva pojavili u rekordnom roku iz Tivta do Kaluđerovine nisam nigde u Evropi srela. Svaka vam čast i drago mi je da sam upoznala tako divne ljude. Ljubi vas Nadica, a moj Zlaki se zahvaljuje na intervenciji - napisala je u objavi.

"Uzimam sve što nađem pored kontejnera"

Iako ima brojne nekretnine, pevačica je nedavno potpuno iskreno priznala i jednu neobičnu naviku - sve što nađe na ulici, a da valja, ona sačuva i odnese u svoj podrum.

- Sve sama radim po kući, pomaže mi Zlatko naravno, ali volim da većinu stvari preuzmem na sebe. Kod mene je ludilo, ako nađem drva po ulici, pokupim ih i čuvam u podrumu. Uzimala sam sve što je pored kontejnera ako valja. Nije me sramota od toga - ispričala je Nada za Blic.

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