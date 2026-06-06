Tridesetogodišnji muškarac je teško povređen u Borči sinoć u 23.20, kada ga je oborilo vozilo, rečeno je iz Hitne pomoći.

Nesreća se dogodila u 23.20 u Ulici Bratstva i jedinstva, a povređeni muškarac prevezen je u Urgentni centar.

U 20.50 u Batajnici kod "NIS" pumpe, osamnaestogodišnja devojka pala je s motora i prevezena u KBC Zemun.

Ekipe Hitne pomoći obavile su u toku noći ukupno 120 intervencija od kojih je 29 bilo na javnom mestu uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju.

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