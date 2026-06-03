Mađarska kompanija MOL zatražila je danas od američke Kancelarije za kontrolu strane imovine OFAC dodatnih 30 dana za završetak pregovora o kupovini ruskog udela u NIS-u, izjavila je u Sankt Peterburgu ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović.

"Gospodin Djukov je potvrdio da se nastavljaju aktivni pregovori između Gaspromjefta i mađarskog MOL-a i da je MOL tražio danas OFAC-u uputio zahtev za dodatno vreme za završetak tih pregovora. Znamo da rok ističe 6. juna, oni su tražili dodatno vreme od 30 dana da se pregovori završe. Meni je to potvrdio i prvi čovek MOL-a juče, Žolt Hernadi", rekla je Đedović Handanović.

Istakla je da sa mađarske strane svakako postoji volja da se nađe rešenje.

"Ono što mi je takođe potvrdio gospodin Djukov je da će NIS tražiti dodatno produženje operativne licence koja ističe 16. juna", navela je ministarka Đedović Handanović.

Prema njenim rečima, NIS nastavlja svoje aktivnosti i vrši rafinerijsku preradu od 10.000 tona nafte mesečno.

"Mi ostajemo posvećeni pronalaženju, pre svega, rešenja za Naftnu industriju Srbije, pogotovo u i dalje jako složenim globalnim uslovima kada je u pitanju snabdevanje sirovom naftom, kada su u pitanju cene sirove nafte. Videli smo da je danas barel nafte povećan na 98 dolara po toni, što i dalje stvara pritisak celom evropskom kontinentu, ali i drugim delovima sveta. Svakako, to je izazov i za nas i za Naftnu industriju Srbije, ali država je intervenisanjem na tržištu u prethodnom periodu, pre svega smanjenjem akciza, ali i puštanjem strateških državnih rezervi na tržište, uspela da održi sigurnost snabdevanja", rekla je Đedović Handanović.

Ministarka dodaje i da je u najvećoj mogućoj meri očuvana cenovna stabilnost.

"Nismo imali velikih cenovnih oscilacija kao u drugim zemljama regiona, ali nismo imali ni nestašice, što je najvažnije i trudićemo se da to i dalje tako ostane. Početkom nedelje je i produžena zabrana izvoza naftnih derivata, kako bismo napravili što više zaliha u našoj zemlji i da u slučaju daljih neizvesnosti i rizika, a vezano za poslovanje NIS, mi možemo da osiguramo da tržište bude što bolje snabdevano", rekla je Đedović Handanović.

Mađarska naftna kompanija MOL Group dobila je od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva finansija SAD (OFAC) zvaničnu licencu za nastavak pregovora o kupovini većinskog vlasničkog udela u kompaniji NIS do 6. juna i navela da određeni uslovi treba da budu dogovoreni u narednim nedeljama.

Prethodni rok za sklapanje kuporodajnog ugovora između MOL-a i Gaspromnjefta bio je 22. maj.

Kompanija NIS dobila je ranije posebnu licencu Ministarstva finansija SAD kojom se kompaniji omogućava nastavak operativnih aktivnosti odnosno prerada nafte zaključno sa 16. junom.

Tom licencom omogućeno je održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji uključuju NIS ili njegova operativna zavisna društva, uključujući rafinerijsku preradu, uvoz sirove nafte, obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdevanja i tehničko održavanje, kao i finansijska poravnanja.

MOL Grupa je 19. januara saopštila da je potpisala glavne odredbe obavezujućeg okvirnog sporazuma sa kompanijom Gaspromnjeft o kupovini udela od 56,15 odsto u srpskoj kompaniji.

MOL Grupa, kako je tada navedeno, u pregovorima je i sa nacionalnom naftnom kompanijom Ujedinjenih Arapskih Emirata - ADNOK o njenom ulasku u vlasničku strukturu NIS-a kao manjinskog akcionara.

SAD su uvele sankcije NIS-u 9. oktobra 2025. godine zbog većinskog ruskog vlasništva.

BONUS VIDEO