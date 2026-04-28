Tokom izvođenja hitnih radova na kanalizacionoj mreži u Ruzveltovoj ulici, ispred objekta sa kućnim brojem 5, od danas do 1. maja doći će do promena u radu linije 79 javnog gradskog prevoza, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Vozila sa linija 79 će u oba smera saobraćati ulicama Matice srpske, Samjuela Beketa, Ljubiše Miodragovića i dalje na redovnoj trasi.

Vozila sa linija 79 će na izmenjenom delu koristiti sva postojeća stajališta, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

