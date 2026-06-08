Prema rečima dežurnog lekara nesreća se dogodila u 23.21 sat, a povređeni muškarac je kolima Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar.

Tokom protekle noći dogodilo se još pet saobraćajnih nezgoda u kojima nije bilo ozbiljnije povređenih učesnika.

Ekipe Hitne pomoći intevenisale su ukupno 113 puta, od toga 19 intervencija je obavljeno na javnim mestima.

Za pomoć su se najviše javljali astmatičari, hronični bolesnici i osobe u alkoholisanom stanju koje su vožene na detoksikaciju u odeljenje toksikologije VMA.

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