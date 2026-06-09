Dete (9) povređeno je sinoć u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila na Mirijevskom bulevaru na Karaburmi, u blizini jednog tržnog centra.
Prema nezvaničnim informacijama, dete je oborio automobil, pod za sada neutvrđenim okolnostima.
- Dete je zadobilo povredu noge, odnosno potkolenice. Na lice mesta brzo je stigla ekipa Hitne pomoći koja je ukazala prvu pomoć povređenom detetu - kaže izvor upoznat sa slučajem.
Nakon zbrinjavanja, dete je prevezeno u Univerzitetsku dečju kliniku Tiršova radi dalje dijagnostike i lečenja.
- Srećom, dete je bilo svesno nakon saobraćajne nesreće, ali je zbog povrede noge odlučeno da bude transportovano u Tiršovu na dodatne preglede - navodi sagovornik.
Policija je obavila uviđaj kojim će biti utvrđene sve okolnosti ove saobraćajne nezgode.
Informer
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