Dete (9) povređeno je sinoć u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila na Mirijevskom bulevaru na Karaburmi, u blizini jednog tržnog centra.

Prema nezvaničnim informacijama, dete je oborio automobil, pod za sada neutvrđenim okolnostima.

- Dete je zadobilo povredu noge, odnosno potkolenice. Na lice mesta brzo je stigla ekipa Hitne pomoći koja je ukazala prvu pomoć povređenom detetu - kaže izvor upoznat sa slučajem.

Nakon zbrinjavanja, dete je prevezeno u Univerzitetsku dečju kliniku Tiršova radi dalje dijagnostike i lečenja.

- Srećom, dete je bilo svesno nakon saobraćajne nesreće, ali je zbog povrede noge odlučeno da bude transportovano u Tiršovu na dodatne preglede - navodi sagovornik.

Policija je obavila uviđaj kojim će biti utvrđene sve okolnosti ove saobraćajne nezgode.

Informer