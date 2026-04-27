Prema pisanju Blica, do nesreće je došlo kada je, kako se sumnja, vozač automobila marke "ford" tamno sive boje vozio u kontra smeru brzinom 130 na sat. Navodi se da je u saobraćajnoj nesreći učestvovao i "golf" crne boje.

Telegraf piše da se sumnja da je do nezgode došlo kada je jedno vozilo skrenulo na pogrešno uključenje i završilo u suprotnom smeru na autoputu.

Oba vozila su pretrpela značajnu materijalnu štetu.

Obustavljen je saobraćaj u smeru ka Rumi. Na terenu su vatrogasci, policija i hitna pomoć.

