U Pravilniku o obrascima pasoša, diplomatskog pasoša i službenog pasoša: "bordo boje", zamenjuju se rečima: "burgundi crvene boje" i reči: "crveni, žuti i plavi tonovi" zamenjuju se rečima: "smeđecrveni, plavosivi, oker i sivomaslinasti tonovi".



U članu 3. stav 1. reči: "scivertex-secura materijala" zamenjuju se rečima: "skiverteks sigurnosnog materijala sa UV zaštitom".

- Strane knjižnog bloka izrađene su od zaštićene hartije sa multitonskim vodenim znakom, elektrotajpom i plasiranom sigurnosnom niti koja je insertovana u papir i na sebi sadrži stilizovani krst sa četiri ocila u crvenoj boji, kao i mini i mikrotekst Republika Srbija ispisan u tri boje (crna, plava i crvena), ćirilicom i latinicom. Sigurnosna nit sadrži UV i IC zaštitu. Pod UV svetlom fluorescira plavo i crveno. Motiv vodenog znaka je Beli anđeo.

U članu 4. reči: "i stranama knjižnog bloka ispisani plavom bojom", zamenjuju se rečima: "ispisani smeđom, a na stranama knjižnog bloka oker i plavosivom bojom".4) prostor za ispis umanjene fotografije tzv. duh slika.

U članu 7. reč: "licu" zamenjuju se rečju: "naličju".

Svaka strana pasoša sadrži poseban motiv obrađen specijalnim sigurnosnim softverima.

Zaštitni elementi, izrađeni ofset štampom, linijskom dubokom štampom ili visokom štampom, su: iris štampa, gijoš elementi, modulacija debljina linija, nevidljivi detalji koji fluoresciraju pod UV svetlom, latentne slike vidljive pod različitim uglom, minitekst, mikrotekst, IC elementi, prozirni registar, laserabilni sloj za upis podataka, digitalnog potpisa i za mašinski čitljive podatke, sigurnosna multikolor folija sa raznovrsnim optičkim elementima i prikazom srpske trobojke, Malog grba Republike Srbije, suvog žiga preko fotografije, kao i tekst Republika Srbija u iridescentnom prikazu, kinegram, nanotekst, reljefni elementi, sigurnosni element u laserskoj perforaciji.

Obrasci koji su odštampani uz Pravilnik o obrascima pasoša, diplomatskog pasoša i službenog pasoša ("Službeni glasnik RS", br. 7/08, 37/08 i 9/16) zamenjuju se novim obrascima koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Pasoši, diplomatski pasoši i službeni pasoši izdati na obrascima u skladu sa Pravilnikom o obrascima pasoša, diplomatskog pasoša i službenog pasoša ("Službeni glasnik RS”, br. 7/08, 37/08 i 9/16) važe do isteka u njima navedenog roka.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije", navodi se u Službenom glasniku.