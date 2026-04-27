Teška saobraćajna nesreća dogodila se na auto-putu Šabac-Ruma, u blizini petlje kod Hrtkovaca, a prema prvim informacijama Kurira, sumnja se da ima više žrtava!



- Sudarila su se dva vozila pod još uvek nerazjašnjenim okolnostima. Strahuje se da ima više povređenih, a nažalost, i poginulih - kaže izvor Kurira.



Saobraćaj na ovoj deonici auto-puta u potpunosti je obustavljen, dok su na terenu ekipe hitnih službi koje zbrinjavaju povređene i obavljaju uviđaj.

Za sada nema zvaničnih informacija o uzrocima nesreće, kao ni o tačnom broju žrtava, a više detalja očekuje se nakon završetka uviđaja.

