Porodica Milana Đorđevića, farmaceuta iz Niša, već skoro dve godine traga za njim nakon što je misteriozno nestao na izletištu Bojanine vode, na padinama Suve planine.

Kobnog jutra, 10. juna 2024. godine, Milan Đorđević došao je kod majke Marice, popio sa njom kafu, a zatim, kako joj je rekao, krenuo na posao. Tog dana mu se izgubio svaki trag.

Njegov automobil kasnije je pronađen na Suvoj planini, dok je pametni sat pokazao da mu je telefon bio oko 19 kilometara udaljen od Niša.

Ipak, ostaje nejasno šta se dešavalo u periodu između 12 i 17 časova, kada je vozilo poslednji put viđeno.

Majka nestalog, Marica Đorđević, i dalje uporno pokušava da dođe do bilo kakvih informacija, ali, kako kaže, od policije dobija isti odgovor - da je predmet i dalje otvoren i da se za njenim sinom traga.

Tražili ga u manastirima - monahinja izgovorila ovu rečenicu

Porodica nije prestajala sa sopstvenom potragom, proveravali su sve dojave do kojih su dolazili, a obraćali su se čak i manastirima širom Srbije, Republike Srpske i Hilandaru, nadajući se bilo kakvom tragu.

"Potražili smo pomoć i od crkve, slali dopise da nam kažu da li Milan nije u nekom od manastira. Samo da znamo da je živ. Dobili smo odgovor da se ne nalazi ni u jednom manastiru niti pravoslavnom hramu.

Ukoliko je izabrao drugačiji život, neka mu je sa srećom, ali strahujemo da nije dobrovoljno otišao, već da ga je neko oteo", rekla je ranije Marica.

Dodaje i da njen sin, koji je visok oko dva metra i težak oko 100 kilograma, ne može tek tako da nestane bez traga.

Tokom potrage, porodica je obilazila i manastire u okolini. Kako je ispričala uznemirena majka, u manastiru Veta, podno Suve planine, doživeli su neobičnu situaciju.

- Monahinja je uhvatila mog sina za ruku i rekla: "Nemoj sada da tražiš brata. On neće da ti se javi, a kada bude želeo, sam će ti se javiti’. Ne znam zašto je to rekla, ali sumnjam da je nešto videla - rekla je kroz suze.

Iako je prošlo gotovo dve godine od nestanka, porodica ne odustaje od potrage. Nada da je Milan živ i dalje postoji, dok policija nastavlja istragu u pokušaju da rasvetli ovaj slučaj.

