Načelnik Generalštaba Vojske Srbije general Milan Mojsilović obišao je vojni aerodrom „Narednik-pilot Mihajlo Petrović“ u Nišu, gde je prisustvovao prikazu obuke i sposobnosti pripadnika elitne 63. padobranske brigade, jedne od najspremnijih jedinica Vojske Srbije.

Tokom obilaska predstavljen je novi padobranski sistem RA-1 američke proizvodnje, koji se smatra jednim od najsavremenijih i najsvestranijih vojnih padobrana na svetu. Ovaj sistem namenjen je za izvođenje operativno-taktičkih zadataka, specijalnih akcija, obuke padobranaca, ali i skokova sa dodatnim teretom, opremom i naoružanjem.

Mojsilović je nakon prezentacije prisustvovao izvođenju kompleksne obuke vojnih padobranaca, koja je obuhvatala dejstvo na zaposednuti objekat, kao i skokove iz helikoptera H-145 uz korišćenje novog padobranskog sistema.

Padobranci su demonstrirali izvođenje zadataka pod punom opremom i naoružanjem, dok su eksplozije i rafali odjekivali niškim vojnim aerodromom tokom prikaza sposobnosti jedinice.

Nakon prikaza obuke, general Mojsilović održao je radni sastanak sa užim sastavom komande brigade, gde je razgovarano o najvažnijim zadacima koji očekuju jedinicu u narednom periodu.

Po završetku obilaska, načelnik Generalštaba izrazio je zadovoljstvo stanjem u jedinici i visokim nivoom obučenosti pripadnika 63. padobranske brigade.

– Vidljivo je osetno unapređenje sposobnosti i napredak u svim segmentima života i rada – poručio je Mojsilović.

On je naglasio da će Vojska Srbije nastaviti intenzivnu modernizaciju specijalnih jedinica, uključujući nabavku nove opreme, naoružanja i unapređenje uslova za život, rad i obuku.

– Nesmanjenim tempom nastavićemo sa jačanjem sposobnosti 63. padobranske brigade i drugih specijalnih jedinica – istakao je general.

Mojsilović je sa vojnog aerodroma u Nišu uputio i poziv svim mladićima i devojkama koji žele da postanu deo elitnih specijalnih jedinica Vojske Srbije.

Kako je naveo, konkurs za prijem u 63. padobransku brigadu i 72. brigadu za specijalne operacije biće otvoren 1. juna, a mogu konkurisati svi državljani Srbije sa završenom srednjom školom, bez obzira na to da li su služili vojni rok sa oružjem ili ne.

Kandidate očekuju medicinska testiranja, psihološka procena, bezbednosne provere, kao i zahtevna selektivna obuka koja važi za jednu od najtežih u Vojsci Srbije.