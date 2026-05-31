Predavanje je organizovano u saradnji VODAVODA Vodice i NTC sistema podrške razvoju deteta sa ciljem podizanja svesti o značaju pravilnog razvoja i učenja dece u savremenom društvu.

Veliko interesovanje roditelja i stručne javnosti potvrdilo je koliko je tema razvoja dece i pripreme za budućnost važna. Tokom predavanja profesor dr Ranko Rajović, osnivač i šef katedre za obrazovne neuronauke na Pedagoškom fakultetu u Kopru i autor NTC sistema, uspeo je da približi značaj ranog razvoja dece, učenja kroz igru, kretanja. Takođe, prikazano je mnošto primera aktivnosti koje podstiču funkcionalno razmišljanje i kreativnost.

„Kad se deca malo pomuče onda osete sreću. Kad urade neki zadatak deca razvijaju samopouzdanje. Sve što mogu da urade sami, neka urade sami!”, istakao je profesor dr Ranko Rajović na predavanju.

Kao što voda teče slobodno kada nije sputana, tako i dete najzdravije razvija telo, misao i emocije kada mu ne namećemo ubrzanja, pritiske i veštačke prepreke. Ova platforma poziva roditelje i društvo da detinjstvu vratimo ravnotežu, sklad i prostor da se razvija onako kako je prirodno najbolje - kroz igru.

Projekat „Vratimo decu prirodnom toku“ nastaviće se i u narednom periodu kroz niz edukativnih aktivnosti i predavanja u još osam gradova širom Srbije, sa ciljem pružanja podrške roditeljima i deci u procesu zdravog odrastanja i razvoja.U želji da ovaj projekat pruži dugoročnu podršku deci i roditeljima i doprinese zdravom odrastanju, u saradnji sa lokalnom zajednicom, opština Mionica će simbolično postati NTC grad. U predškolskim i školskim ustanovama u Mionici i Banji Vrujci će zaposleni imati priliku da pohađaju NTC edukacije i specijalizacije od jeseni i tako steknu osnovna znanja iz neuronaučnog pristupa vaspitanju i obrazovanju. Pored toga, ova platforma razvila je i kvalitetne edukativne sadržaje poput društvenih igara i slikovnica zasnovanih na neuronaučnim principima kao i serijal crtanih filmova za najmlađe.

