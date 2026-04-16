OVAN

POSAO: Oni koji su rođeni u trećoj dekadi vašeg znaka mogu da očekuju solidan priliv novca na osnovu dobrih rezultata koje ste imali. Savet je da ne odustajete od dalje edukacije. U narednom periodu možete dobiti i priliku za dodatni angažman. Nemojte se dvoumiti kada je u pitanju nova poslovna ponuda. Vaša energija će biti primećena i nagrađena.

LJUBAV: Moguće da ćete se zaljubiti preko posla u osobu koja vam nešto više znači. Pokušajte da spustite loptu pre prvog susreta. Ne žurite sa otkrivanjem emocija. Dajte sebi vremena da bolje upoznate drugu stranu. Strpljenje će vam se isplatiti.

ZDRAVLJE: Dosta aktivno se bavite ovim poljem. Fizička aktivnost vam prija i podiže raspoloženje. Nastavite u tom ritmu. Obratite pažnju na odmor.

BIK

POSAO: Bavite se aktivno svojim hobijem, jer na osnovu toga možete da se nadate i solidnijem prihodu. Poslušajte svoj unutrašnji glas. Neke ideje koje ste ranije zapostavili sada dolaze u prvi plan. Nemojte ih zanemariti. Mogu vam doneti dugoročnu korist.

LJUBAV: Možda ste već zaljubljeni u jednu Devicu. Budite iskreni prema sebi. Pokažite emocije bez zadrške. Druga strana čeka jasan znak. Ne komplikujte ono što može biti jednostavno.

ZDRAVLJE: Nedovoljno fizičke aktivnosti. Pokušajte da uvedete lagane šetnje. Prijaće vam boravak u prirodi. Energija će vam se brzo vratiti.

BLIZANCI

POSAO: Imate utisak da ste lošijeg raspoloženja jer morate da polažete račune. Budite skoncentrisani na detalje. Ne dozvolite da vas sitnice izbace iz takta. Organizacija vam je sada ključ uspeha. Sve možete završiti na vreme.

LJUBAV: Ako ste u braku, ne očekujte da će se partner prilagoditi bez vašeg truda. Morate pokazati više inicijative. Razgovor rešava mnogo toga. Budite otvoreni i iskreni.

ZDRAVLJE: Nesanica. Izbegavajte telefon pred spavanje. Potrudite se da uvedete rutinu. Kratke šetnje uveče mogu pomoći.

RAK

POSAO: Vaš zadatak je da verujete u bolji rezultat. Bićete uspešni. Važno je da ne odustajete. Male pobede vode ka većim ciljevima. Strpljenje vam je saveznik.

LJUBAV: Zaljubljeni ste u osobu koja vam imponuje. Ova emocija može prerasti u nešto ozbiljnije. Budite iskreni prema sebi. Ne ignorišite ono što osećate.

ZDRAVLJE: Više vežbajte. Kretanje će vam pomoći da se oslobodite stresa. Pronađite aktivnost koja vam prija. Ne zapostavljajte sebe.

LAV

POSAO: Lošiji rezultat može da vam pokvari raspoloženje. Ne reagujte impulsivno. Sve je prolazno. Fokusirajte se na ono što možete da popravite.

LJUBAV: Imate priliku da pokažete emocije prema jednom Biku. Budite hrabri. Iskrenost vam ide u prilog. Ovo može biti početak nečeg lepog.

ZDRAVLJE: Meditirajte. Potrebno vam je unutrašnje smirenje. Nađite vreme za sebe. Psihički balans je ključan.

DEVICA

POSAO: Neki detalji vam smetaju. Strpite se. Nije vreme za nagle odluke. Sačekajte povoljniji trenutak. Sve će doći na svoje mesto.

LJUBAV: Pazite na izjave. Reči sada imaju veliku težinu. Izbegnite nesporazume. Partner želi više razumevanja.

ZDRAVLJE: Pokažite bolje raspoloženje. Pozitivno razmišljanje će vam pomoći. Okružite se ljudima koji vam prijaju. Ne opterećujte se sitnicama.

VAGA

POSAO: Imate utisak da ste izgubili vreme. Ne vraćajte se u prošlost. Fokusirajte se na nove prilike. Pred vama su bolji dani.

LJUBAV: Volite igre zavođenja. Ipak, pokušajte da budete iskreniji. Prava emocija traži otvorenost. Ne bežite od ozbiljnih razgovora.

ZDRAVLJE: Psiha vam je naglašena. Odvojte vreme za opuštanje. Pronađite mir u svakodnevnim stvarima. Ne dozvolite stresu da vas preuzme.

ŠKORPIJA

POSAO: Ne otežavajte sebi stvari. Ponekad je manje više. Ne preuzimajte sve na sebe. Delegiranje vam može pomoći.

LJUBAV: Utisak jednog Bika je jak. Pustite da se stvari razvijaju prirodno. Ne forsirajte. Emocije će same pronaći put.

ZDRAVLJE: Odmor vam prija. Ne preskačite pauze. Potrebno vam je punjenje baterija. Slušajte svoje telo.

STRELAC

POSAO: Novčani prilivi vas drže stabilnim. Ipak, nemojte se opuštati previše. Održavajte kontinuitet. Vaša energija je ključ uspeha.

LJUBAV: Okončavate loše raspoloženje. Spremni ste za novu priču. Otvorite se za promene. Ljubav može doći neočekivano.

ZDRAVLJE: Odlično se osećate. Iskoristite ovaj period. Budite aktivni. Energija vam je na visokom nivou.

JARAC

POSAO: Osećate finansijski pritisak. Potrebna vam je bolja organizacija. Razmislite o dodatnim izvorima prihoda. Rešenje je bliže nego što mislite.

LJUBAV: Zauzeti ste. Ipak, ne zapostavljajte emocije. Neko iz okruženja može vam privući pažnju. Budite otvoreni.

ZDRAVLJE: Više sna. Organizmu je potreban odmor. Ne ignorišite umor. Kvalitetan san je prioritet.

VODOLIJA

POSAO: Previše se oslanjate na druge. Vreme je da preuzmete inicijativu. Imate potencijal za samostalne poteze. Ne odlažite odluke.

LJUBAV: Nova romansa na pomolu. Izlasci vam donose zanimljiva poznanstva. Budite otvoreni. Ne analizirajte previše.

ZDRAVLJE: Jedite više voća. Obratite pažnju na ishranu. Potrebni su vam vitamini. Ojačajte imunitet.

RIBE

POSAO: Pazite na troškove. Finansije zahtevaju bolju kontrolu. Ne ulazite u rizične poteze. Poslušajte savet iskusnijih.

LJUBAV: Ne pravdajte se za sitnice. Pokušajte da budete opušteniji. Partner očekuje više razumevanja. Ne dramatizujte.

ZDRAVLJE: Pojačana nervoza. Nađite način da se opustite. Kratke pauze i šetnje mogu pomoći. Smirite tempo.