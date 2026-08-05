Policija i tužilaštvo utvrđuju okolnosti smrti sedamdesetčetvorogodišnje žene, za sada nije poznato da li u slučaju ima elemenata krivičnog dela
Telo žene R. S. (74) iz Laktaša pronađeno je sinoć u dvorištu njene porodične kuće, a nadležni organi istražuju okolnosti pod kojima je izgubila život.
Kako prenose mediji iz Bosne i Hercegovine, telo je pronađeno delimično ugljenisano usled požara, ali za sada nije poznato da li u ovom slučaju postoje elementi krivičnog dela.
Iz Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci saopšteno je da je beživotno telo pronađeno oko 22 časa na području Laktaša.
Uviđaj su obavili dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci i policijski službenici Policijske stanice Laktaši.
Po nalogu tužilaštva biće obavljena obdukcija u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske kako bi se utvrdili tačno vreme i uzrok smrti.
Istovremeno je naloženo preduzimanje svih potrebnih mera i radnji radi utvrđivanja okolnosti pod kojima je žena stradala.
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