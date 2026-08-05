Stručnjaci ističu da postoji jednostavno rešenje – zamrzavanje, koje može da produži njegov rok trajanja i do godinu dana, a da pritom sačuva gotovo svu aromu.

Dok cela glavica na sobnoj temperaturi može da traje nekoliko meseci, oljušteni ili iseckani čenovi propadaju mnogo brže. Upravo zato zamrzavanje predstavlja praktičan način da uvek imate beli luk pri ruci i istovremeno smanjite bacanje hrane.

Postoji nekoliko načina da ga sačuvate u zamrzivaču.

Najjednostavnija metoda jeste zamrzavanje celih čenova. Dovoljno je da ih odvojite od glavice, po želji oljuštite, dobro osušite i najpre pojedinačno zamrznete na plehu. Kada se potpuno zalede, prebacite ih u kesu za zamrzavanje iz koje ćete istisnuti što više vazduha. Na ovaj način beli luk može da traje između 10 i 12 meseci.

Ako često koristite sitno seckani ili mleveni beli luk, možete ga unapred usitniti i rasporediti u male porcije koje ćete zamrznuti. Tako ćete prilikom kuvanja uzimati samo onoliko koliko vam je potrebno.

Još jedna popularna metoda jeste zamrzavanje belog luka u ulju, najbolje u kalupima za led. Svaka zamrznuta kockica sadrži i beli luk i ulje, pa je idealna za pripremu sosova, supa, dinstanih jela i testenine. Važno je da se ovakva mešavina čuva isključivo u zamrzivaču, a ne na sobnoj temperaturi ili u frižideru.

Pre zamrzavanja obavezno proverite da li je beli luk zdrav. Mekani čenovi, buđ, tamne fleke ili veoma neprijatan miris znak su da ga treba baciti.

Imajte na umu da zamrzavanje menja teksturu belog luka, zbog čega nije najbolji izbor za sirove prelive, salate ili jela u kojima je važan njegov izgled. Međutim, za gotovo sva kuvana jela razlika se praktično ne primećuje, pa je ovo jedan od najjednostavnijih trikova za duže čuvanje ove korisne namirnice.