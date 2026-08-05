Stanovnici Splita nisu verovali da ce turisti uneti nemir u mirnu splitsku ulicu i na kraju završiti uhapšeni u policijskoj stanici, digitalni nomad V. H. (58) i njegova supruga H. N. (44), domaćica, završili su pred sudom zbog niza prekršaja.

Međutim, njihovom privođenju prethodili su kršenje zakona i nedolično ponašanje, odnosno galama tokom večernjih i noćnih sati, kao i šetanje njegove supruge u toplesu na terasi balkona objekta na koji su, bez dozvole i znanja vlasnice vile, postavili bazen.

Njihov prekršaj datira od 3. jula posle podne, kada je on, govoreći na nerazumljivom jeziku, vikao stojeći na spoljnim stepenicama sprata kuće. Ubrzo je, po dolasku policije, utvrđeno da su zapravo već punih 20 dana narušavali javni red i mir, a njihovu galamu na nemačkom jeziku slušala je cela ulica. Zbog toga je, nakon prvog prekršaja, digitalni nomad osuđen na novčanu kaznu od 300 evra, uz obavezu da plati i 100 evra sudskih troškova.

Njegova supruga je, zbog galame, ali i sunčanja i kupanja u toplesu na balkonu kuće, ne obazirući se na poglede stanara u gusto naseljenom kraju, kažnjena novčanom kaznom od 700 evra.

Supružnici odbacuju krivicu u svakom pogledu, a u sudnici su detaljno objašnjavali okolnosti pod kojima su iznajmili dva sprata kuće do 1. jula 2027. godine. Kako tvrdi, stanodavki je na ruke platio 500 evra i dao još 500 evra za deo kirije za maj, a stan su potom zvanično iznajmili 1. jula, kada su potpisali ugovor. Zatim su naveli da su, pre dolaska sa četvoro dece u Split, neko vreme boravili na Fuerteventuri. Negiraju optužbe da su galamili i vikali, a istakli su i da im je vlasnica nudila još jedan stan za izdavanje „na crno“, uz obrazloženje da zbog njihove bučne dece ne može da ga izda nikome drugom. Na kraju nisu uspeli da se dogovore, pa im je stanodavka poštom poslala raskid ugovora i naložila da napuste objekat u roku od osam dana.

– Isključili su čak i vodu i struju, pa smo ostali bez električne energije, frižidera i rashlađivanja. Rekao sam joj da je dosta i peške otišao u policiju. Posle toga smo pet dana imali mir, a kada smo se jedne večeri vraćali sa kupanja, nisam mogao da otvorim kapiju jer su na ulazna vrata stavili metalni katanac, pa sam preskočio jedan zid. Međutim, ni brava na stanu nije radila. Tada sam video da je naš bazen uništen i da su sve naše stvari izbačene. Moja supruga se nije kupala gola u bazenu. Na kraju smo, po ovoj vrućini, spavali u automobilu, a ona nas je prijavila policiji i sve izmislila – pravdao se u sudnici 58-godišnji muškarac.

Njegova supruga potvrdila je njegove navode, ističući da se kupala u bikiniju, a ne u toplesu, kao i da se njihov bazen, koji su postavili, ne može videti sa ulice, već jedino sa krova susedne zgrade.

– U stan su ušli 15. maja, a ugovor smo sklopili 1. jula. Trebalo je da do 5. juna plate kiriju za taj mesec, ali nisu, kao ni za jul. Nisu platili ni račune. Povrh svega, postavili su i bazen na balkon. Ukazala sam im da to ne smeju da rade jer balkon nije bezbedan za toliku težinu. On me nije poslušao, već je svakog dana menjao vodu u bazenu. Taj balkon je otvoren sa tri strane i vidljiv svim komšijama u okolini. Čak su me i komšije zvale da mi kažu kako gospođa šeta gola po balkonu, namerno okreće zadnjicu i provocira. Kada sam htela i na to da ih upozorim, nisu me pustili u stan. Noću su znali toliko da skaču da je bilo kao da grmi. Na kraju sam im rekla da mi ništa ne plaćaju, samo da odu. Čekala bih ih sa plaćanjem i do septembra, ali sam videla da oni tu nameru nemaju, jer nemaju novca – ispričala je na sudu ćerka vlasnice kuće, koja je iskoristila jedan dan odsustva podstanara i promenila sve brave.

– Ništa od toga nije tačno. Živeli smo u Španiji dve godine i tamo je normalno da se ljudi kupaju u toplesu – dodala je 44-godišnja turistkinja.

Međutim, i komšije iz ulice su posvedočile da su na balkonu viđali „gospođu polugolu, samo u malim tangama“, kao i da im je to veoma smetalo, baš kao i buka koju su stanari često pravili.

– Nisam se kupala u toplesu niti sam tako šetala po balkonu! – imala je potrebu da dobaci optužena, na šta joj je komšija odgovorio:

„Jeste, kupali ste se bez grudnjaka i to redovno! Mogu da se zakunem ako treba! Naša ulica je mirna. Ako se ta porodica vrati, organizovaćemo protest.“

Alo/Jutarnji list

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