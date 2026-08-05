Hrskav, sočan i osvežavajući krastavac nezaobilazan je sastojak letnjih salata. Međutim, ponekad već prvi zalogaj otkrije neprijatnu gorčinu koja može pokvariti ceo obrok.

Iako nije moguće sa sigurnošću utvrditi kakvog će ukusa biti svaki plod pre nego što ga presečete, nekoliko jednostavnih pravila može vam pomoći da izaberete kvalitetniji krastavac.

Zašto krastavci postaju gorki?

Gorčina je prirodna pojava koju izazivaju jedinjenja poznata kao kukurbitacini. Njihova količina može se povećati kada je biljka izložena stresu, poput visokih temperatura, suše ili neredovnog zalivanja.

Zbog toga se tokom veoma toplih letnjih dana češće mogu pronaći plodovi izraženije gorčine.

1. Birajte manje i srednje krastavce

Krastavci srednje veličine najčešće imaju prijatniji ukus.

Veoma krupni plodovi mogu biti prezreli, imati razvijenije semenke i veću verovatnoću da će biti gorki.

2. Pogledajte koru

Kvalitetan krastavac treba da bude:

čvrst na dodir;

intenzivno zelene boje;

bez žutih fleka;

bez smežurane ili omekšale kore.

Žutilo, mekane tačke ili naborana kora mogu ukazivati na to da je plod prezreo ili da je dugo stajao.

3. Obratite pažnju na deo kod peteljke

Gorčina je često najizraženija upravo u delu gde je bila peteljka.

Prilikom kupovine birajte plodove kod kojih je taj deo svež, zelen i bez znakova isušivanja.

4. Šta uraditi ako je krastavac ipak gorak?

Ako nakon sečenja primetite gorčinu, ne morate odmah baciti ceo plod.

Najviše gorkih jedinjenja obično se nalazi u kori i pri krajevima krastavca, naročito uz peteljku.

Može pomoći da:

oljuštite koru;

odsečete 2 do 3 centimetra sa oba kraja;

probate unutrašnji deo pre nego što ga dodate u salatu.

Ovaj postupak često ublaži gorak ukus, iako ga ne može u potpunosti ukloniti ako je prisutan u celom plodu.

Kako sačuvati svežinu krastavca?

Da bi što duže ostao čvrst i sočan, krastavac čuvajte u frižideru, u pregradi za povrće, i izbegavajte da ga ostavljate na direktnom suncu ili visokim temperaturama.

Pravilnim izborom pri kupovini i odgovarajućim čuvanjem znatno su veće šanse da će krastavac ostati hrskav, osvežavajući i bez neprijatne gorčine.